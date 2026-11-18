Uma adolescente de 13 anos precisou ser transportada por aeronave da Marinha do Brasil após apresentar um quadro de síncope, seguido de episódio convulsivo, na Escola Santa Aurélia, localizada na zona rural de Corumbá, na região do Paiaguás, no Pantanal. O atendimento ocorreu no início da tarde desta terça-feira (17), por volta das 13h, em uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar.

Após receber os primeiros cuidados na unidade escolar, a menina foi embarcada em uma aeronave da Marinha e levada até o heliponto da instituição, em Corumbá.

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já aguardava para dar continuidade ao atendimento e realizar o transporte em viatura de resgate até o Pronto-Socorro Municipal. A adolescente foi entregue à equipe médica consciente e orientada, mas relatava uma leve dor de cabeça na região frontal. Ela permaneceu sob os cuidados dos profissionais de saúde.

Distância exigia resposta rápida

A localização da escola, em uma área de difícil acesso do Pantanal, tornou o apoio aéreo fundamental para reduzir o tempo de deslocamento. Conforme as informações da operação, caso o atendimento fosse realizado exclusivamente por via terrestre, as equipes levariam aproximadamente oito horas apenas para chegar à localidade.

A integração entre a Marinha e o Corpo de Bombeiros permitiu que a paciente recebesse atendimento e fosse encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal com maior agilidade, superando as dificuldades logísticas impostas pela distância e pelas condições de acesso na região.

De acordo com os militares envolvidos, a ocorrência reforça a importância do suporte aéreo e da atuação conjunta das instituições em situações de emergência no Pantanal, especialmente em comunidades e localidades afastadas dos centros urbanos.