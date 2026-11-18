As provas tiveram 90 questões objetivas em cada domingo de aplicação, totalizando 180 perguntas / O Pantaneiro

Os gabaritos oficiais e os cadernos de questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 foram divulgados nesta quarta-feira (18) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O material está disponível no portal do instituto, organizado conforme o dia de aplicação, a cor e o tipo de prova. Uma questão de Matemática do segundo dia foi anulada.

As provas tiveram 90 questões objetivas em cada domingo de aplicação, totalizando 180 perguntas. Como a ordem das questões e das alternativas varia conforme a cor do caderno, os participantes precisam consultar o arquivo correspondente à versão que receberam.

Questão de Matemática anulada

A questão anulada abordava a classificação final de seis times de futebol, com informações parciais sobre a quantidade de gols marcados e sofridos pelas equipes. Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular haviam apontado inconsistências no enunciado.

O item aparecia com numerações diferentes conforme a versão da prova: questão 159 no caderno azul, 153 no amarelo, 158 no verde e 164 no cinza.

Prazo para reaplicação

Os participantes que tiveram a aplicação de alguma das provas prejudicada por problemas previstos no edital têm até sexta-feira (20) para solicitar a reaplicação. O pedido deve ser feito pela Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.

As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro. O candidato fará somente a etapa em que teve a participação comprometida, conforme as regras estabelecidas no edital.

Resultado em janeiro

O resultado individual do Enem 2026 está previsto para 18 de janeiro de 2027. A divulgação do gabarito permite que os participantes confiram as respostas, mas não representa a nota definitiva, calculada por meio da TRI (Teoria de Resposta ao Item), metodologia que considera características das questões e o padrão de acertos dos candidatos.

As notas poderão ser utilizadas em processos seletivos do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além de outras seleções de instituições de ensino superior.

Onde consultar

Os gabaritos e cadernos de questões podem ser acessados diretamente na página oficial do Inep.