LICITAÇÃO
Projeto inclui melhorias no terminal, construção de central de resíduos e adequações no poço; abertura das propostas está marcada para dezembro
Aeroporto Regional de Bonito deve passar por obras de reforma e adequação / Divulgação
O Aeroporto Regional de Bonito deve passar por obras de reforma e adequação, com investimento estimado em R$ 723.534,11. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) publicou o aviso de licitação para contratar a empresa responsável pelos serviços, que abrangem diferentes estruturas do complexo aeroportuário.
O projeto prevê a reforma do terminal de passageiros, a construção de uma Central de Resíduos e adequações nas instalações do poço. A contratação será realizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 141/2026 – DLO/Agesul, vinculada ao Processo Administrativo nº 79.002.666-2026.
Conforme o aviso publicado, a abertura da licitação está marcada para 08 de dezembro, às 09h30, no horário de Mato Grosso do Sul. O julgamento será pelo critério de menor preço, com execução das obras por empreitada a preço unitário.
As intervenções buscam melhorar as condições de funcionamento do Aeroporto Regional de Bonito, considerado estratégico para a mobilidade e para o desenvolvimento econômico do município, que tem no turismo uma de suas principais atividades.
O edital e os documentos complementares estão disponíveis nos portais oficiais da Agesul e do Governo de Mato Grosso do Sul, além do sistema eletrônico de licitações E-Kronos.
Com a conclusão do processo licitatório e a contratação da empresa, o município poderá avançar na renovação da estrutura aeroportuária, acompanhando as demandas de um dos principais destinos turísticos sul-mato-grossenses.
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