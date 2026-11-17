Estrutura especializada em saúde acompanha o treinamento e garante suporte às tropas / O Pantaneiro

O trabalho é realizado pelo 9º Batalhão de Saúde, sediado em Campo Grande. Em entrevista ao O Pantaneiro, o capitão Dias Ferreira, enfermeiro da unidade, explicou que a estrutura tem uma finalidade diferente daquela desempenhada pelos hospitais militares em períodos de normalidade.

Enquanto milhares de militares participam da Operação Perseu 2026, em Mato Grosso do Sul, uma estrutura especializada em saúde acompanha o treinamento e garante suporte às tropas. Instalada em Aquidauana, nas dependências do 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate - Carlos Camisão), a unidade integra o apoio logístico do exercício e está preparada para atender as necessidades de saúde operacional.

"Primeiramente, isso aqui é uma estrutura do 9º Batalhão de Saúde, que fica lotado na cidade de Campo Grande e é dedicado à parte da saúde operacional", explicou.

O oficial ressaltou que existe uma diferença entre o atendimento assistencial oferecido à família militar e a atuação das equipes especializadas em operações. Enquanto o Hospital Militar de Área atende às necessidades de saúde da família militar em tempos de paz, o Batalhão de Saúde é responsável por levar suporte médico às atividades operacionais e aos exercícios de adestramento.

"É importante tirar essa dúvida, pois tem o Hospital Militar de Área, que é a parte assistencial que o Exército atua nos tempos de paz, faz a assistência à saúde a toda a família militar. E para as operações, quando desdobradas, numa situação de adestramento como a Perseu, tem o Batalhão de Saúde, que tem essa função", destacou o capitão.

Apoio que vai além do treinamento

A estrutura também possui capacidade de emprego em situações que exigem atendimento emergencial à população. Conforme explicou Dias Ferreira, a chamada mão amiga do Exército permite que os recursos humanos e materiais preparados para as operações militares sejam utilizados em apoio à sociedade.

"É importante também deixar claro que a estrutura do posto de atendimento avançado para o Exército Brasileiro, como ele tem a parte da mão amiga, tanto em situações de guerra pode ser aplicado, que é o adestramento, mas também tem um potencial de estar prestando nosso apoio de saúde, nossa estrutura com a equipe de saúde, toda a parte operacional em situações de calamidade, desastres".

O capitão lembrou que esse tipo de atuação faz parte da própria missão doutrinária do Batalhão de Saúde. A preparação operacional, portanto, não se limita aos exercícios militares, pois também permite que a unidade esteja pronta para atuar em diferentes cenários de emergência.

Atuação no Rio Grande do Sul

Um caso citado pelo oficial ocorreu há dois anos e meio, durante a resposta à situação de calamidade provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o próprio Batalhão de Saúde foi empregado e levou sua estrutura para prestar assistência à população atingida.

"Um exemplo foi no ano de 2024 para a Taquari 2, situação que teve no Rio Grande do Sul, nossa própria unidade foi empregada e o Batalhão de Saúde levou a sua estrutura para o apoio da população", recordou.

Para Dias Ferreira, a presença da saúde operacional em atividades dessa natureza representa uma capacidade importante de integração entre o Exército e a sociedade brasileira.

A estrutura em Aquidauana

A instalação do atendimento de saúde integra a estrutura logística organizada em Aquidauana para a Operação Perseu 2026. O município recebeu a concentração de tropas do 9º Gpt Log (9º Grupamento Logístico), responsável pela organização do Clftc (Comando Logístico da Força Terrestre Componente) e da BLT (Base Logística Terrestre).

O exercício reúne mais de 4.500 militares, aproximadamente 800 viaturas e cerca de 80 organizações militares, além da participação da Marinha e da Aeronáutica. A estrutura de saúde é uma das capacidades necessárias para garantir o suporte às tropas mobilizadas durante as atividades operacionais.