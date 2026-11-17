BATALHÃO DE SAÚDE
Estrutura foi montada no 9º BE Cmb; capitão explica como funciona o atendimento e a possibilidade de emprego em situações de emergência
Estrutura especializada em saúde acompanha o treinamento e garante suporte às tropas / O Pantaneiro
Enquanto milhares de militares participam da Operação Perseu 2026, em Mato Grosso do Sul, uma estrutura especializada em saúde acompanha o treinamento e garante suporte às tropas. Instalada em Aquidauana, nas dependências do 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate - Carlos Camisão), a unidade integra o apoio logístico do exercício e está preparada para atender as necessidades de saúde operacional.
O trabalho é realizado pelo 9º Batalhão de Saúde, sediado em Campo Grande. Em entrevista ao O Pantaneiro, o capitão Dias Ferreira, enfermeiro da unidade, explicou que a estrutura tem uma finalidade diferente daquela desempenhada pelos hospitais militares em períodos de normalidade.
"Primeiramente, isso aqui é uma estrutura do 9º Batalhão de Saúde, que fica lotado na cidade de Campo Grande e é dedicado à parte da saúde operacional", explicou.
O oficial ressaltou que existe uma diferença entre o atendimento assistencial oferecido à família militar e a atuação das equipes especializadas em operações. Enquanto o Hospital Militar de Área atende às necessidades de saúde da família militar em tempos de paz, o Batalhão de Saúde é responsável por levar suporte médico às atividades operacionais e aos exercícios de adestramento.
"É importante tirar essa dúvida, pois tem o Hospital Militar de Área, que é a parte assistencial que o Exército atua nos tempos de paz, faz a assistência à saúde a toda a família militar. E para as operações, quando desdobradas, numa situação de adestramento como a Perseu, tem o Batalhão de Saúde, que tem essa função", destacou o capitão.
A estrutura também possui capacidade de emprego em situações que exigem atendimento emergencial à população. Conforme explicou Dias Ferreira, a chamada mão amiga do Exército permite que os recursos humanos e materiais preparados para as operações militares sejam utilizados em apoio à sociedade.
"É importante também deixar claro que a estrutura do posto de atendimento avançado para o Exército Brasileiro, como ele tem a parte da mão amiga, tanto em situações de guerra pode ser aplicado, que é o adestramento, mas também tem um potencial de estar prestando nosso apoio de saúde, nossa estrutura com a equipe de saúde, toda a parte operacional em situações de calamidade, desastres".
O capitão lembrou que esse tipo de atuação faz parte da própria missão doutrinária do Batalhão de Saúde. A preparação operacional, portanto, não se limita aos exercícios militares, pois também permite que a unidade esteja pronta para atuar em diferentes cenários de emergência.
Um caso citado pelo oficial ocorreu há dois anos e meio, durante a resposta à situação de calamidade provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o próprio Batalhão de Saúde foi empregado e levou sua estrutura para prestar assistência à população atingida.
"Um exemplo foi no ano de 2024 para a Taquari 2, situação que teve no Rio Grande do Sul, nossa própria unidade foi empregada e o Batalhão de Saúde levou a sua estrutura para o apoio da população", recordou.
Para Dias Ferreira, a presença da saúde operacional em atividades dessa natureza representa uma capacidade importante de integração entre o Exército e a sociedade brasileira.
A instalação do atendimento de saúde integra a estrutura logística organizada em Aquidauana para a Operação Perseu 2026. O município recebeu a concentração de tropas do 9º Gpt Log (9º Grupamento Logístico), responsável pela organização do Clftc (Comando Logístico da Força Terrestre Componente) e da BLT (Base Logística Terrestre).
O exercício reúne mais de 4.500 militares, aproximadamente 800 viaturas e cerca de 80 organizações militares, além da participação da Marinha e da Aeronáutica. A estrutura de saúde é uma das capacidades necessárias para garantir o suporte às tropas mobilizadas durante as atividades operacionais.
AÇÃO SOCIAL
Programação faz parte do Exercício Conjunto Perseu e será nesta sexta-feira, das 08h às 16h; haverá consultas, emissão de documentos, vagas de emprego e atrações para famílias
POVOS ORIGINÁRIOS
Área possui 362.243 hectares; assinatura marca processo aguardado há décadas
POLÍCIA
Mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira; investigação tramita sob sigilo para preservar a criança
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS