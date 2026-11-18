O general de divisão Marcelo Lorenzoni Zucco, comandante da 2ª Divisão de Exército / Reprodução/O Pantaneiro

A 2ª Divisão de Exército tem sede em São Paulo e integra o Comando Militar do Sudeste. No Mato Grosso do Sul, o exercício tem atividades em diferentes municípios, com movimentação de tropas, veículos e estruturas de apoio. Aquidauana também recebeu o comando logístico e uma base de sustentação, além de uma estrutura especializada de saúde operacional.

O Exercício Conjunto Perseu 2026 mobiliza aproximadamente 4.600 militares e mais de 800 viaturas em Mato Grosso do Sul, com a participação do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Em entrevista ao O Pantaneiro, concedida nas instalações do 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão), em Aquidauana, o general de divisão Marcelo Lorenzoni Zucco, comandante da 2ª DE (2ª Divisão de Exército), explicou as dimensões do treinamento, a integração entre as Forças Armadas e as capacidades militares colocadas à prova.

Mobilização nacional e objetivo do exercício

O general explicou que o Perseu envolve a atuação conjunta das três Forças Armadas e reúne tropas vindas de diferentes regiões do Brasil. Um dos principais objetivos é testar a capacidade de deslocamento estratégico e preparar os militares para possíveis cenários de emprego.

"A Operação Perseu 2026 é uma operação conjunta onde a Força Aérea e a Marinha também atuam junto com o Exército. É um grande exercício em que a gente testa a parte da mobilidade estratégica, nós temos tropas que vieram de todo o Brasil e estão presentes. São, aproximadamente, 4.600 homens e mais de 800 viaturas".

Ele também destacou a importância de aproximar a população das atividades militares e explicar a finalidade do treinamento.

"O objetivo principal, além dessa mobilidade estratégica, é fazer a população entender o treinamento para as hipóteses de emprego que as Forças Armadas podem enfrentar. Estamos principalmente aqui na região de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho".

Comando móvel acompanha as tropas

Durante a entrevista, realizada dentro de uma estrutura móvel instalada no Batalhão Carlos Camisão, Zucco apresentou o funcionamento de um posto de comando tático. O equipamento permite que o comandante acompanhe o desenvolvimento das manobras sem perder a capacidade de coordenação das operações.

"Dentro das diversas capacidades, neste momento estamos gravando aqui dentro de uma cabine que é um posto de comando móvel, tático. Um exemplo é que o comandante pode se deslocar acompanhando a evolução da manobra, das tropas, e continuar tendo a consciência situacional e o comando e controle".

Artilharia, blindados e operações aéreas

O treinamento também reúne diferentes equipamentos e capacidades de combate. Entre os recursos empregados estão sistemas de artilharia de mísseis e foguetes, obuseiros — peças de artilharia que muitas vezes são chamadas popularmente de canhões — e veículos blindados de diferentes configurações.

"Dentro da questão do comando e controle, artilharia, nós temos mísseis e foguetes, artilharia de obuseiros, que as pessoas chamam de canhões. Temos blindados, blindados mecanizados, blindados sobre lagartas".

O general também citou a participação de unidades especializadas em operações aeroterrestres e aeromóveis, que envolvem o deslocamento de militares por paraquedas ou helicópteros.

"Temos a brigada paraquedista que vai fazer um assalto aeroterrestre na região próxima a Porto Murtinho. Temos a brigada aeromóvel fazendo um assalto aeromóvel próximo a Forte Coimbra".

Na sequência, detalhou a estrutura dessas unidades e a integração com os meios aéreos.

"A brigada aeromóvel com batalhões de helicópteros, a brigada paraquedista com o apoio da Força Aérea, ou seja, é uma maneira que as Forças Armadas têm de planejar e testar suas capacidades".

Aquidauana na estrutura do Perseu

A presença em Aquidauana faz parte da organização necessária para sustentar a mobilização. O município recebeu tropas do 9º Gpt Log (9º Grupamento Logístico) para a instalação do Clftc (Comando Logístico da Força Terrestre Componente) e o início das atividades da BLT (Base Logística Terrestre).

Já na terça-feira (17), a reportagem mostrou a estrutura do 9º Batalhão de Saúde, sediado em Campo Grande, instalada no 9º BE Cmb para prestar suporte médico aos militares durante o exercício. A unidade também possui capacidade de atuação em situações de calamidade e desastres, conforme explicou o capitão Dias Ferreira, entrevistado pelo jornal.

O Exercício Conjunto Perseu segue com atividades em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, reunindo tropas, equipamentos e estruturas das três Forças Armadas para testar o planejamento e a capacidade de atuação integrada.