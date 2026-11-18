"Selo CSC: Ecossistemas de Inovação 2026", no nível Prata, recebido pelo Inovaqui / Divulgação

O Inovaqui, ecossistema de inovação de Aquidauana e Anastácio, recebeu, nesta terça-feira (17), o "Selo CSC: Ecossistemas de Inovação 2026", no nível Prata. O reconhecimento é concedido pela plataforma Connected Smart Cities, em parceria com a Exxas. A entrega aconteceu no Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São Paulo (SP), e o coordenador-geral do ecossistema, Tiago Calves, esteve presente para receber a certificação.

"Esse selo mostra que estamos no caminho certo. É um reconhecimento nacional de que o nosso ecossistema tem estrutura, tem ações concretas e tem gente engajada. Isso dá visibilidade para a região, ajuda a atrair parceiros, investimentos e oportunidades, e mostra para os nossos jovens e empreendedores que dá para inovar sem sair daqui. A inovação também nasce no interior", afirmou Tiago.

Para Aquidauana e Anastácio, o selo vai além do reconhecimento. Municípios com ecossistemas de inovação estruturados têm mais condições de atrair investimentos, acessar editais e programas estaduais e federais, manter na região os jovens formados nas universidades locais e diversificar a economia. No Pantanal, isso significa transformar o conhecimento sobre a biodiversidade, a produção rural e o turismo em negócios, empregos e renda, com um desenvolvimento que respeita o território.

Como funciona o selo

O selo reconhece a maturidade da governança de ecossistemas municipais de inovação de qualquer porte ou região do Brasil. A avaliação considera seis dimensões - estrutura de governança, integração das hélices, operação da governança, recursos e sustentabilidade, resultados e impacto, e conexão externa e posicionamento. Cada informação declarada precisa vir acompanhada de evidências, validadas por um comitê técnico. A classificação tem cinco níveis: Aspirante, Bronze, Prata, Ouro e Diamante.

Um ecossistema de inovação reúne poder público, instituições de ensino e pesquisa, empresas e sociedade civil em torno de um objetivo comum, que é gerar desenvolvimento a partir do conhecimento produzido no próprio território. Na prática, é essa articulação que permite que uma pesquisa feita na universidade vire uma startup, que um empreendedor encontre parceiros e apoio técnico e que o município tenha políticas públicas para quem inova.

Resultados desde o lançamento

Desde o lançamento, no PantanalTech 2024, o Inovaqui acumula resultados concretos. Em 2025, foram sancionadas a Lei Municipal de Inovação (nº 2.999/2025) e a criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. No mesmo período, o ecossistema se regionalizou e passou a incluir Anastácio.

O ecossistema promoveu e apoiou ações como o StartupDay, a Maratona de Inovação do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), a Rota da Inovação e o InovaCafé Donas do Negócio. Este último, realizado em outubro com o Sicredi, reuniu cerca de 25 empresárias dos dois municípios. Também ganharam visibilidade startups da região como Mapant, NematoX, Pantabio, PantaEmbryo, Sis Patas, Spirulina Pantanal e Viva Pantanal. A comunidade aberta do Inovaqui, com mais de 120 participantes, divulga editais, eventos e oportunidades.

Articulação com o Governo do Estado e a região

A articulação com o Governo do Estado é um dos pilares desse trabalho. A Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul) integra a governança do ecossistema e apoia institucionalmente o Pacto pela Inovação, lançado em julho de 2026 no palco do PantanalTech e assinado pela governança no Encontro Estadual dos Ecossistemas de Inovação, no Pavilhão Governamental. O Inovaqui também participa da rede que reúne os ecossistemas de Mato Grosso do Sul, o que mantém as ações locais alinhadas às políticas estaduais de ciência, tecnologia e inovação. Nesse movimento regional, o ecossistema iniciou um intercâmbio com o Ecolnovat (Ecossistema Transfronteiriço do Pantanal), de Corumbá.

Quem faz o Inovaqui

Hoje, 17 instituições compõem a governança do ecossistema, entre elas UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), IFMS, Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Semadesc e as prefeituras. A coordenação-geral é de Tiago Calves (Pantabio), com Leiza Vargas (Pime/UFMS) na vice-coordenação, Thainara Durso (Sebrae) na coordenação estratégica e Carlos Eduardo Braga (NematoX) na coordenação de grupos de trabalho. O ecossistema ainda conta com o acompanhamento do programa ALI Ecossistemas, do Sebrae.

Mais informações no Instagram @inovaaaqui.