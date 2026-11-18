Manhã desta quarta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana voltou a amanhecer com céu encoberto nesta quarta-feira (18), após uma noite de muitos raios, mas sem registro de chuva forte na região urbana. De acordo com o Climatempo, o sol deve aparecer entre nuvens ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas principalmente durante a noite. O volume estimado é de 3,8 milímetros, com 66% de chances de precipitação.

As temperaturas devem variar entre 24°C e 34°C, mas a sensação térmica pode chegar a 40°C. A umidade relativa do ar ficará entre 54% e 93%.

Os ventos sopram predominantemente de noroeste, a nove quilômetros por hora, em média, com rajadas que podem alcançar 35 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 04h54 e deve se pôr às 18h01, no horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase crescente.