NESTE FERIADO
Atendimento gratuito acontece nesta sexta-feira (20), na Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, e segue até as 16h. Para solicitar o novo documento, é necessário apresentar certidão de nascimento original e CPF.
O Pantaneiro
A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o serviço mais procurado pela população durante a ação cívico-social promovida pelo Exército Brasileiro nesta sexta-feira (20), em Aquidauana.
A iniciativa integra o Exercício Conjunto Perseu 2026 e oferece diversos serviços gratuitos aos moradores de Aquidauana e Anastácio, incluindo atendimentos de cidadania, saúde e atividades de lazer.
Quem ainda precisa fazer a nova identidade pode procurar a equipe de atendimento na Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, localizada na Rua Aniceto da Costa Rondon, nº 605, no bairro Cidade Nova.
Atenção à documentação: para solicitar a nova identidade, é necessário levar a certidão de nascimento original e o CPF.
Os atendimentos no local seguem até as 16h desta sexta-feira.
Além da emissão de documentos, a escola também concentra serviços de inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), intermediação de vagas de emprego e orientações sobre alistamento militar.
Atendimento de saúde e outras atividades
A programação também contempla serviços gratuitos de saúde no Posto de Saúde Coronel Estevão, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 2.834, no bairro Cidade Nova.
São oferecidas consultas em clínica geral, pediatria e ginecologia, além de atendimento odontológico.
O público também pode conferir a exposição de materiais e viaturas militares, acompanhar uma demonstração com cão de guerra e prestigiar as apresentações da Banda de Música do Exército, previstas para as 10h e as 14h.
A ação aproxima o Exército Brasileiro da comunidade e amplia o acesso da população a serviços importantes, especialmente na área de cidadania, com destaque para a oportunidade de emissão da nova identidade gratuitamente.
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