Acidente Corumbá

Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta no trecho urbano do Anel Viário da BR-262, nas proximidades da Rua Ceará, em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 17h20 desta quinta-feira (19).

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e mobilizou viaturas de Resgate e Salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar para atender à ocorrência.

Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima caída no asfalto, deitada de costas e inconsciente, apresentando hemorragia na região da face. Durante a avaliação inicial, a equipe identificou sinais compatíveis com traumatismo cranioencefálico (TCE).

Segundo informações repassadas pelo motociclista aos bombeiros, o pedestre teria tentado atravessar a rodovia quando a motocicleta passava pelo trecho. O condutor afirmou que tentou desviar para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o atropelamento.

A equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme os protocolos de emergência. Na sequência, o homem foi transportado pela viatura de Resgate UR-110 ao Pronto-Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.

O motociclista não sofreu ferimentos. Conforme informações fornecidas aos bombeiros, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Polícia Militar permaneceu no local, ficando responsável pela ocorrência e pela motocicleta para os procedimentos necessários.