CORUMBÁ
Homem de 49 anos foi encontrado inconsciente, com ferimentos na face e suspeita de traumatismo cranioencefálico. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro
Acidente Corumbá
Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta no trecho urbano do Anel Viário da BR-262, nas proximidades da Rua Ceará, em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 17h20 desta quinta-feira (19).
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e mobilizou viaturas de Resgate e Salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar para atender à ocorrência.
Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima caída no asfalto, deitada de costas e inconsciente, apresentando hemorragia na região da face. Durante a avaliação inicial, a equipe identificou sinais compatíveis com traumatismo cranioencefálico (TCE).
Segundo informações repassadas pelo motociclista aos bombeiros, o pedestre teria tentado atravessar a rodovia quando a motocicleta passava pelo trecho. O condutor afirmou que tentou desviar para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o atropelamento.
A equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme os protocolos de emergência. Na sequência, o homem foi transportado pela viatura de Resgate UR-110 ao Pronto-Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.
O motociclista não sofreu ferimentos. Conforme informações fornecidas aos bombeiros, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A Polícia Militar permaneceu no local, ficando responsável pela ocorrência e pela motocicleta para os procedimentos necessários.
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