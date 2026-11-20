Furnas dos Baianos em Aquidauana / Divulgação

A comunidade quilombola Furna dos Baianos, localizada no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, realiza nesta sexta-feira (20) a Festa da Consciência Negra, um evento dedicado à valorização da cultura afro-brasileira, à preservação das tradições e ao reconhecimento da história do povo negro.

Com o tema voltado à reflexão, cultura e alegria, a programação convida moradores da comunidade, visitantes e toda a população para um momento especial de celebração, integração e fortalecimento da identidade quilombola.

Um dos destaques da festa será a participação especial de Moacir Chamamezeiro, além da apresentação do Grupo Nosso Balanço MS, que promete animar o público com muita música.

A programação também contará com apresentações culturais e praça de alimentação, proporcionando aos participantes uma oportunidade de conhecer, prestigiar e valorizar as manifestações culturais da comunidade.

O evento está marcado para começar às 18h, na Associação da comunidade Furna dos Baianos, com entrada para todos os interessados em participar.

Festa da Consciencia Negra

Mais do que uma festa, a celebração representa um momento de reconhecimento da história, da resistência e da contribuição da população negra para a formação cultural e social do Brasil.

A iniciativa reforça a importância de manter vivas as tradições quilombolas e de promover espaços de encontro, respeito e valorização da cultura afro-brasileira.

A comunidade Furna dos Baianos convida a todos para participar dessa grande celebração da Consciência Negra em Aquidauana.