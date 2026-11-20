CULTURA
Evento reúne música, tradição, participação especial de Moacir Chamamezeiro, apresentações culturais e valorização da história e da identidade quilombola no distrito de Piraputanga.
Furnas dos Baianos em Aquidauana / Divulgação
A comunidade quilombola Furna dos Baianos, localizada no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, realiza nesta sexta-feira (20) a Festa da Consciência Negra, um evento dedicado à valorização da cultura afro-brasileira, à preservação das tradições e ao reconhecimento da história do povo negro.
Com o tema voltado à reflexão, cultura e alegria, a programação convida moradores da comunidade, visitantes e toda a população para um momento especial de celebração, integração e fortalecimento da identidade quilombola.
Um dos destaques da festa será a participação especial de Moacir Chamamezeiro, além da apresentação do Grupo Nosso Balanço MS, que promete animar o público com muita música.
A programação também contará com apresentações culturais e praça de alimentação, proporcionando aos participantes uma oportunidade de conhecer, prestigiar e valorizar as manifestações culturais da comunidade.
O evento está marcado para começar às 18h, na Associação da comunidade Furna dos Baianos, com entrada para todos os interessados em participar.
Mais do que uma festa, a celebração representa um momento de reconhecimento da história, da resistência e da contribuição da população negra para a formação cultural e social do Brasil.
A iniciativa reforça a importância de manter vivas as tradições quilombolas e de promover espaços de encontro, respeito e valorização da cultura afro-brasileira.
A comunidade Furna dos Baianos convida a todos para participar dessa grande celebração da Consciência Negra em Aquidauana.
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