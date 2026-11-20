Aquidauana
Sensação térmica poderá ultrapassar os 40 graus
Tempo em Aquidauana
O feriado desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, será marcado por temperaturas elevadas em Aquidauana. A previsão meteorológica indica um dia mais quente em comparação com ontem, exigindo atenção redobrada da população diante do calor intenso.
De acordo com o Climatempo, os termômetros devem registrar temperaturas entre 25°C e 36°C. A sensação térmica poderá chegar a aproximadamente 40°C ou até superar essa marca, tornando o calor ainda mais desconfortável, principalmente durante as horas mais quentes do dia.
Apesar da elevação das temperaturas, a previsão do Climatempo indica tempo firme para o município. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado.
Com o feriado e muitas pessoas aproveitando o dia de folga para atividades ao ar livre, a recomendação é evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, manter a hidratação e utilizar protetor solar.
Assim, Aquidauana terá um feriado de calor acentuado, com temperaturas superiores às do dia anterior. A população deve se preparar para mais um dia de temperaturas elevadas na região pantaneira.
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