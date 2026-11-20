Semana da Inclusão em Anastácio / Prefeitura de Anastácio

A Semana da Inclusão 2026 começou em grande estilo em Anastácio, com uma programação marcada por carinho, alegria e muita emoção. Na quarta-feira (18), o Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva recebeu o Desfile Inclusivo, que teve como grandes protagonistas os estudantes público-alvo da Educação Especial.

Com sorrisos, simpatia e muita espontaneidade, as crianças encantaram o público e mostraram que cada uma tem seu jeito próprio de brilhar. O desfile proporcionou uma tarde especial de celebração, valorização das diferenças e reconhecimento das potencialidades de cada estudante.

Mais do que um momento de beleza e descontração, a iniciativa reforçou a importância da inclusão, do respeito e do acolhimento, destacando que todas as crianças merecem oportunidades para desenvolver suas habilidades e ocupar os espaços da sociedade.

O evento contou com a presença da secretária municipal de Educação, Vera Terra, que representou o prefeito Manoel Aparecido, o Cido. Também participaram o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e os vereadores Vilma Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal, e Aldo José.

Semana da Inclusão em Anastácio

A abertura da Semana da Inclusão reafirma o compromisso de Anastácio com a construção de uma sociedade mais acolhedora, na qual as diferenças sejam respeitadas e as potencialidades de cada pessoa reconhecidas e valorizadas.

A programação segue com o propósito de fortalecer a conscientização sobre a inclusão e mostrar que respeito, oportunidades e participação são fundamentais para todos.