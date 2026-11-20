EMOÇÃO
Evento reuniu estudantes da Educação Especial em uma tarde de emoção, alegria e valorização das diferenças no Centro de Convenções do município.
Semana da Inclusão em Anastácio / Prefeitura de Anastácio
A Semana da Inclusão 2026 começou em grande estilo em Anastácio, com uma programação marcada por carinho, alegria e muita emoção. Na quarta-feira (18), o Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva recebeu o Desfile Inclusivo, que teve como grandes protagonistas os estudantes público-alvo da Educação Especial.
Com sorrisos, simpatia e muita espontaneidade, as crianças encantaram o público e mostraram que cada uma tem seu jeito próprio de brilhar. O desfile proporcionou uma tarde especial de celebração, valorização das diferenças e reconhecimento das potencialidades de cada estudante.
Mais do que um momento de beleza e descontração, a iniciativa reforçou a importância da inclusão, do respeito e do acolhimento, destacando que todas as crianças merecem oportunidades para desenvolver suas habilidades e ocupar os espaços da sociedade.
O evento contou com a presença da secretária municipal de Educação, Vera Terra, que representou o prefeito Manoel Aparecido, o Cido. Também participaram o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e os vereadores Vilma Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal, e Aldo José.
A abertura da Semana da Inclusão reafirma o compromisso de Anastácio com a construção de uma sociedade mais acolhedora, na qual as diferenças sejam respeitadas e as potencialidades de cada pessoa reconhecidas e valorizadas.
A programação segue com o propósito de fortalecer a conscientização sobre a inclusão e mostrar que respeito, oportunidades e participação são fundamentais para todos.
ALERTA
Prejuízo pode chegar e R$ 20 mil reais
METEOROLOGIA
Dia terá alternância entre períodos de céu encoberto e abertura de sol; calor continua intenso
DESAPARECIMENTO MISTERIOSO
Visto pela última vez em 24 de novembro de 2020, em uma fazenda na região do Nabileque, em Corumbá, Claudemir dos Santos Arruda continua sendo procurado pela família, que espera por informações sobre seu paradeiro.
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