Anastácio2 / Arquivo O Pantaneiro

Anastácio realiza, nestas quarta-feira (18) e quinta-feira (19), a Semana da Inclusão 2026, com atividades voltadas à valorização das diferenças, ao respeito e à participação de estudantes público-alvo da educação especial. A programação é organizada pela Prefeitura da cidade, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), e terá atividades no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva e no Parque Municipal Anastácio.

A abertura ocorre nesta quarta-feira, a partir das 16h, com um Desfile Inclusivo no Centro de Convenções. A atividade contará com a participação dos estudantes público-alvo da educação especial. Na sequência, às 18h30, será realizada uma palestra.

Nesta quinta-feira, a programação continua no Parque Municipal Anastácio, das 07h às 09h30, com uma Gincana Inclusiva. A atividade contará com brincadeiras e ações recreativas destinadas aos estudantes atendidos pela Educação Especial.

Com o tema “Inclusão que transforma”, a iniciativa busca ampliar a conscientização sobre a importância de uma educação que acolhe e respeita as diferenças, reconhecendo as habilidades e potencialidades de cada pessoa.

A Semana da Inclusão, de acordo com a Prefeitura de Anastácio, também representa uma oportunidade de envolver a comunidade em torno do respeito, da convivência e da construção de ambientes mais acessíveis e acolhedores.