TRÂNSITO
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira; ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da PM
Bicicleta conduzida pelo idoso / João Éric/O Pantaneiro
Um idoso teve suspeita de traumatismo craniano após acidente envolvendo um carro e uma bicicleta, ocorrido na manhã desta quarta-feira (18), na Avenida da Integração, em Anastácio. A colisão aconteceu por volta das 10h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da PM (Polícia Militar).
A reportagem de O Pantaneiro apurou que o idoso conduzia a bicicleta. No local, foram encontrados fragmentos de cabelo da vítima no para-brisa do automóvel, indicando a intensidade do impacto, além de manchas de sangue no asfalto.
Diante da possível gravidade da ocorrência, a vítima foi imobilizada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, para avaliação médica.
A Polícia Militar também esteve na avenida para prestar apoio e auxiliar no controle do trânsito.
As circunstâncias da colisão não foram informadas. Até o momento, também não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde da vítima.
EDUCAÇÃO
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TRÂNSITO
Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (19), no cruzamento das ruas Frei Mariano e Minas Gerais. Motociclista de 20 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro.
CORUMBÁ
Homem de 49 anos foi encontrado inconsciente, com ferimentos na face e suspeita de traumatismo cranioencefálico. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro
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