Bicicleta conduzida pelo idoso / João Éric/O Pantaneiro

Um idoso teve suspeita de traumatismo craniano após acidente envolvendo um carro e uma bicicleta, ocorrido na manhã desta quarta-feira (18), na Avenida da Integração, em Anastácio. A colisão aconteceu por volta das 10h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da PM (Polícia Militar).

A reportagem de O Pantaneiro apurou que o idoso conduzia a bicicleta. No local, foram encontrados fragmentos de cabelo da vítima no para-brisa do automóvel, indicando a intensidade do impacto, além de manchas de sangue no asfalto.

Fragmentos de cabelo da vítima no automóvel (Foto: João Éric/O Pantaneiro)

Diante da possível gravidade da ocorrência, a vítima foi imobilizada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, para avaliação médica.

Militares do Corpo de Bombeiros da PM estiveram no local (Foto: João Éric/O Pantaneiro)

A Polícia Militar também esteve na avenida para prestar apoio e auxiliar no controle do trânsito.

As circunstâncias da colisão não foram informadas. Até o momento, também não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde da vítima.