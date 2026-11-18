Juiz Luciano Pedro Beladelli, da Comarca de Anastácio, voltou a ganhar reconhecimento nacional / Divulgação

O trabalho do juiz Luciano Pedro Beladelli, da Comarca de Anastácio, voltou a ganhar reconhecimento nacional. Desta vez, o magistrado figura entre os coautores de um projeto que conquistou o terceiro lugar no Prêmio de Inovação J.Ex 2026, realizado na última segunda-feira (16), em São Paulo (SP).

A conquista veio por meio do projeto AIA (Atermação Assistida por Inteligência Artificial), desenvolvido pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A ferramenta utiliza inteligência artificial para transformar relatos feitos pelos cidadãos, por escrito ou por voz, em documentos organizados para atendimento judicial. A proposta é facilitar o acesso à Justiça e tornar os procedimentos mais ágeis e acessíveis.

Uma trajetória de conquistas

O reconhecimento chega em um momento especial da trajetória profissional de Luciano Beladelli, que já acumula premiações nacionais por iniciativas desenvolvidas no Judiciário.

Em 2025, o magistrado conquistou o terceiro lugar no Prêmio Inovação J.Ex com o projeto Derp (Desenvolvendo Pessoas, Entregando Resultados, Respeitando e Protegendo Pessoas), implantado na Comarca de Anastácio.

Na ocasião, em entrevista exclusiva ao O Pantaneiro, o juiz destacou que o reconhecimento refletia um trabalho coletivo, direcionado ao acolhimento dos cidadãos, à eficiência e à rapidez das respostas judiciais.

Em junho de 2026, o mesmo projeto esteve entre os vencedores do Prêmio Inova Cidade – Iniciativas 2026, realizado em São Paulo. Já em outubro, alcançou a sexta colocação nacional no VI Prêmio CNJ (Conselho Nacional de Justiça) Juíza Viviane Vieira do Amaral, voltado à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Justiça que faz a diferença na vida das pessoas

Um dos aspectos de destaque do trabalho desenvolvido em Anastácio está na busca por respostas mais rápidas em situações de violência doméstica.

Segundo informações divulgadas pela Amamsul (Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul), a integração entre gabinete, cartório e Central de Mandados permitiu estruturar um fluxo de trabalho em que o processamento das medidas protetivas de urgência pode ocorrer em aproximadamente 18 minutos, desde a entrada do pedido até o cumprimento do mandado.

O resultado demonstra como organização, tecnologia e valorização dos servidores podem contribuir para uma prestação jurisdicional mais eficiente, especialmente quando a segurança das vítimas depende da rapidez da resposta.

Trabalho desenvolvido pelo TJMS rendeu duas premiações individuais, um terceiro lugar por avaliação técnica e uma menção honrosa (Foto: Divulgação)

Orgulho para Anastácio e região

As conquistas de Luciano Pedro Beladelli colocam em evidência o trabalho desenvolvido no interior de Mato Grosso do Sul e demonstram que projetos com potencial de transformação nacional também podem surgir em comarcas menores.

Ao integrar iniciativas reconhecidas por sua inovação e eficiência, o magistrado contribui para projetar o trabalho da Justiça sul-mato-grossense e valorizar a participação de Anastácio nesse processo.

Mais do que premiações, os reconhecimentos representam o resultado de um esforço coletivo que envolve magistrados, servidores, profissionais de tecnologia e instituições parceiras.

Para Anastácio, fica o reconhecimento de ver o trabalho desenvolvido em sua comarca ganhar espaço no cenário nacional, com iniciativas voltadas a uma Justiça mais humana, moderna e próxima da população.