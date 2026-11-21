Deputada estadual Mara Caseiro e o secretário de Saúde de Anastácio, João Fernando Guessy Braga, durante a homenagem na sessão solene / Divulgação

A noite de quinta-feira (19) foi marcada por reconhecimento e valorização dos profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado com a saúde da população sul-mato-grossense. Entre os homenageados na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) estava o cirurgião-dentista e atual secretário municipal de Saúde de Anastácio, Dr. João Fernando Guessy Braga, que recebeu uma importante honraria por sua trajetória profissional.

A homenagem ocorreu durante sessão solene realizada às 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, em Campo Grande. Por indicação do deputado estadual Gerson Claro (PP), João Fernando foi escolhido para receber o Diploma e a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Albino Coimbra Filho, destinados ao reconhecimento de profissionais da Odontologia em Mato Grosso do Sul, conforme a Resolução nº 41/2025.

Uma trajetória dedicada à saúde

Formado em Odontologia pela Universidade Uniderp, em 2009, João Fernando construiu sua formação profissional buscando ampliar os conhecimentos e as possibilidades de atendimento à população.

Ao longo dessa caminhada, especializou-se em Prótese Dentária, Atenção Básica em Saúde da Família e Saúde Pública, áreas que refletem sua ligação tanto com a prática odontológica quanto com os desafios da assistência coletiva.

Atualmente, à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, o profissional assumiu a responsabilidade de conduzir uma das áreas mais sensíveis e essenciais da administração pública - o cuidado com a vida e o bem-estar das pessoas.

Ao lado de sua equipe, desenvolve um trabalho voltado à organização dos serviços de saúde, tendo como princípio a valorização do atendimento humanizado e o respeito às necessidades da população.

Reconhecimento que também representa Anastácio

Mais do que uma distinção individual, a homenagem recebida por João Fernando representa um momento de destaque para Anastácio, município que passa a ter um de seus profissionais da saúde reconhecido oficialmente pelo Poder Legislativo estadual.

A honraria também reforça a importância daqueles que escolheram a Odontologia como profissão e que, ao longo de suas trajetórias, ampliaram sua atuação para outras áreas da saúde pública.

Cuidar da saúde vai muito além de procedimentos, consultas e tratamentos. Envolve escutar, acolher, compreender necessidades e reconhecer que, por trás de cada atendimento, existe uma pessoa, uma família e uma história.

É nesse contexto que a trajetória do cirurgião-dentista ganha significado, unindo formação técnica, experiência profissional e responsabilidade na gestão pública.

Uma noite para guardar na memória

A solenidade reuniu profissionais homenageados em reconhecimento à contribuição da Odontologia para Mato Grosso do Sul.

Para João Fernando Guessy Braga, a entrega do diploma e da medalha representa um marco em sua trajetória iniciada na formação universitária e que hoje se estende à gestão da saúde municipal.

Para Anastácio, fica o registro de uma noite em que o trabalho de um profissional ligado à cidade ganhou reconhecimento na principal Casa de Leis do Estado.

O Grupo O Pantaneiro de Comunicação parabeniza o Dr. João Fernando Guessy Braga pela homenagem recebida e deseja que o reconhecimento seja também um incentivo à continuidade de seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população.

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