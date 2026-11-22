Arquivo Pessoal

Um caminhoneiro teve uma surpresa desagradável ao tentar dar partida em seu veículo e descobrir que o módulo eletrônico do caminhão havia sido furtado. O crime ocorreu na Rua João Teodoreto da Costa, em Anastácio.

Para levar o equipamento, os criminosos teriam cortado parte do chicote elétrico do caminhão, conjunto de fios responsável por conectar os componentes elétricos e eletrônicos do veículo.

O módulo eletrônico é uma espécie de central de comando do caminhão. Ele controla e gerencia diferentes funções do motor, como injeção de combustível, funcionamento e desempenho. Sem esse componente, o veículo pode não funcionar, impedindo que o motorista consiga dar partida.

O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 20 mil, considerando o valor do equipamento e os danos causados ao sistema elétrico.

Há informações de que um furto semelhante também teria ocorrido em Aquidauana durante a mesma madrugada. A suspeita é de que os crimes possam ter relação, mas essa possível ligação ainda precisa ser apurada.

Os casos chamam a atenção para a ação de criminosos que têm como alvo peças eletrônicas de caminhões, causando prejuízos elevados e transtornos aos trabalhadores do transporte.