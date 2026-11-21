PULADOR E MONJOLINHO
Prefeitura divulgou cronograma cumprido nesta semana; trabalhos buscam conservar os espaços públicos e melhorar as condições de circulação
Equipes da Secretaria Municipal de Obras na zona rural de Anastácio / Divulgação
A Secretaria Municipal de Obras de Anastácio intensificou, nesta semana, os serviços de manutenção na zona rural, com equipes mobilizadas nas regiões do Pulador e Monjolinho.
As atividades incluíram roçada, pintura de meio-fio e aplicação de cascalho em trechos que necessitavam de recuperação.
De acordo com a Prefeitura de Anastácio, os trabalhos buscam conservar os espaços públicos e melhorar as condições de circulação para moradores e demais pessoas que utilizam os acessos rurais.
A administração municipal ainda acrescentou que a manutenção é importante para facilitar o deslocamento das famílias, o acesso às propriedades e as atividades de quem vive e trabalha no campo.
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