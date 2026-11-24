DIREITOS INDÍGENAS
Lançamento do Plano de Gestão Territorial e Ambiental Indígena também está previsto durante seminário nacional que reúne pesquisadoras indígenas e debate o futuro dos territórios tradicionais.
Eloy Terena_MS / Helder Rabelo
A Terra Indígena Taunay/Ipegue, em Aquidauana, está mais próxima de uma nova etapa em seu processo de regularização territorial. O anúncio foi feito pelo ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, nesta terça-feira (24), durante a abertura do 2º Seminário Nacional de Mulheres Indígenas Pesquisadoras, realizado na aldeia Imbirussu.
Natural de Aquidauana e originário da aldeia Tône Ipegue, o ministro confirmou o avanço do processo de demarcação para a fase final de homologação presidencial. Na mesma ocasião, anunciou para sexta-feira (27) o lançamento do Plano de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (PGTA) da Terra Indígena Taunay/Ipegue.
O território, com aproximadamente 33,9 mil hectares, passou por diferentes etapas administrativas e disputas judiciais ao longo dos últimos anos.
Em abril de 2016, uma portaria declaratória do Ministério da Justiça reconheceu a posse permanente do povo Terena sobre a área. Em 2021, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu o prosseguimento do processo demarcatório.
Em abril deste ano, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) concluiu os trabalhos de demarcação física do território.
Agora, segundo Eloy Terena, Taunay/Ipegue integra um conjunto de dez terras indígenas consideradas aptas à homologação, após análise jurídica do Ministério dos Povos Indígenas.
De acordo com o ministro, não existem decisões judiciais impedindo o prosseguimento do procedimento, que deverá ser encaminhado para assinatura do decreto presidencial.
A homologação, entretanto, ainda não foi oficializada.
Outro anúncio importante para Aquidauana foi o lançamento do Plano de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, previsto para o encerramento do seminário, na sexta-feira (27).
O PGTA é um instrumento de planejamento coletivo que permite às comunidades indígenas estabelecer prioridades e estratégias para a gestão sustentável de seus territórios, respeitando suas particularidades culturais, sociais e ambientais.
Entre as possibilidades contempladas por esse tipo de instrumento estão:
Proteção territorial e dos recursos naturais;
Conservação da biodiversidade do Pantanal e do Cerrado;
Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
Preservação de nascentes e recursos hídricos;
Fortalecimento da agricultura tradicional e da segurança alimentar;
Desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis;
Valorização da cultura e dos conhecimentos ancestrais;
Enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas.
Na região de Aquidauana, onde as comunidades indígenas mantêm uma relação histórica com o Pantanal e o Cerrado, o planejamento territorial pode representar uma importante ferramenta para conciliar proteção ambiental, desenvolvimento comunitário e qualidade de vida.
Enquanto a homologação está relacionada ao reconhecimento jurídico do território, o PGTA contribui para organizar sua gestão e estabelecer prioridades para as próximas gerações.
Com o tema Mulheres Indígenas na Ciência Brasileira: Ancestralidade, Conservação dos Biomas Pantanal e Cerrado, o seminário transforma Aquidauana em um espaço nacional de discussão sobre ciência, políticas públicas e conhecimentos tradicionais.
A programação está estruturada em cinco eixos temáticos:
Universidade Indígena e Educação Intercultural
Discussões sobre a ampliação do acesso ao ensino superior, a formação acadêmica indígena e a construção de modelos educacionais que respeitem as diferentes identidades culturais.
Saúde Indígena
Debates sobre políticas de saúde, atendimento às comunidades, pesquisas científicas e integração entre os conhecimentos tradicionais e as práticas de saúde coletiva.
Resistência: Meio Ambiente e Clima
Reflexões sobre a conservação dos biomas, a proteção dos territórios, a biodiversidade e os desafios provocados pelas mudanças climáticas.
Pesquisa, Educação Superior e Pós-graduação
Fortalecimento da participação indígena nas universidades, incentivo à formação de novos pesquisadores e ampliação das oportunidades na produção científica brasileira.
Saberes das mestras e conhecimentos tradicionais
Reconhecimento das mulheres indígenas que preservam e transmitem conhecimentos ancestrais, contribuindo para a manutenção da identidade cultural e para a conservação dos recursos naturais.
O seminário deverá produzir três documentos que servirão de referência para instituições governamentais, universidades e agências de pesquisa: a Carta Final do encontro, uma Moção das Mulheres Indígenas e um relatório técnico reunindo as propostas dos cinco grupos de trabalho.
Também está prevista, para sexta-feira, uma ação coletiva de reflorestamento junto ao Viveiro Raízes do Pantanal.
A iniciativa busca aproximar a produção científica das necessidades das comunidades, fortalecendo a participação das mulheres indígenas na elaboração de políticas públicas.
A realização do seminário na Terra Indígena Taunay/Ipegue, aliada aos anúncios sobre a homologação e o planejamento ambiental e territorial, coloca Aquidauana no centro de importantes discussões nacionais sobre direitos indígenas, sustentabilidade e desenvolvimento.
Para as comunidades da região, os próximos passos do processo de homologação e a implementação do PGTA representam perspectivas de maior segurança jurídica e fortalecimento da gestão territorial.
O Pantaneiro acompanhará os desdobramentos desses anúncios, especialmente o lançamento do plano de gestão e o andamento do processo de homologação, considerando seus impactos sociais, ambientais, jurídicos e econômicos para Aquidauana e região.
Fontes: Ministério dos Povos Indígenas, Universidade de Brasília e INCT Caleidoscópio.
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