Eloy Terena_MS / Helder Rabelo

Natural de Aquidauana e originário da aldeia Tône Ipegue, o ministro confirmou o avanço do processo de demarcação para a fase final de homologação presidencial. Na mesma ocasião, anunciou para sexta-feira (27) o lançamento do Plano de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (PGTA) da Terra Indígena Taunay/Ipegue.

A Terra Indígena Taunay/Ipegue, em Aquidauana, está mais próxima de uma nova etapa em seu processo de regularização territorial. O anúncio foi feito pelo ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, nesta terça-feira (24), durante a abertura do 2º Seminário Nacional de Mulheres Indígenas Pesquisadoras, realizado na aldeia Imbirussu.

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Homologação: uma reivindicação de décadas

O território, com aproximadamente 33,9 mil hectares, passou por diferentes etapas administrativas e disputas judiciais ao longo dos últimos anos.

Em abril de 2016, uma portaria declaratória do Ministério da Justiça reconheceu a posse permanente do povo Terena sobre a área. Em 2021, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu o prosseguimento do processo demarcatório.

Em abril deste ano, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) concluiu os trabalhos de demarcação física do território.

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Agora, segundo Eloy Terena, Taunay/Ipegue integra um conjunto de dez terras indígenas consideradas aptas à homologação, após análise jurídica do Ministério dos Povos Indígenas.

De acordo com o ministro, não existem decisões judiciais impedindo o prosseguimento do procedimento, que deverá ser encaminhado para assinatura do decreto presidencial.

A homologação, entretanto, ainda não foi oficializada.

PGTA: planejamento para o futuro das comunidades

Outro anúncio importante para Aquidauana foi o lançamento do Plano de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, previsto para o encerramento do seminário, na sexta-feira (27).

O PGTA é um instrumento de planejamento coletivo que permite às comunidades indígenas estabelecer prioridades e estratégias para a gestão sustentável de seus territórios, respeitando suas particularidades culturais, sociais e ambientais.

Entre as possibilidades contempladas por esse tipo de instrumento estão:

Proteção territorial e dos recursos naturais;

Conservação da biodiversidade do Pantanal e do Cerrado;

Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;

Preservação de nascentes e recursos hídricos;

Fortalecimento da agricultura tradicional e da segurança alimentar;

Desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis;

Valorização da cultura e dos conhecimentos ancestrais;

Enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas.

Na região de Aquidauana, onde as comunidades indígenas mantêm uma relação histórica com o Pantanal e o Cerrado, o planejamento territorial pode representar uma importante ferramenta para conciliar proteção ambiental, desenvolvimento comunitário e qualidade de vida.

Enquanto a homologação está relacionada ao reconhecimento jurídico do território, o PGTA contribui para organizar sua gestão e estabelecer prioridades para as próximas gerações.

Cinco eixos temáticos norteiam o seminário

Com o tema Mulheres Indígenas na Ciência Brasileira: Ancestralidade, Conservação dos Biomas Pantanal e Cerrado, o seminário transforma Aquidauana em um espaço nacional de discussão sobre ciência, políticas públicas e conhecimentos tradicionais.

A programação está estruturada em cinco eixos temáticos:

Universidade Indígena e Educação Intercultural

Discussões sobre a ampliação do acesso ao ensino superior, a formação acadêmica indígena e a construção de modelos educacionais que respeitem as diferentes identidades culturais.

Saúde Indígena

Debates sobre políticas de saúde, atendimento às comunidades, pesquisas científicas e integração entre os conhecimentos tradicionais e as práticas de saúde coletiva.

Resistência: Meio Ambiente e Clima

Reflexões sobre a conservação dos biomas, a proteção dos territórios, a biodiversidade e os desafios provocados pelas mudanças climáticas.

Pesquisa, Educação Superior e Pós-graduação

Fortalecimento da participação indígena nas universidades, incentivo à formação de novos pesquisadores e ampliação das oportunidades na produção científica brasileira.

Saberes das mestras e conhecimentos tradicionais

Reconhecimento das mulheres indígenas que preservam e transmitem conhecimentos ancestrais, contribuindo para a manutenção da identidade cultural e para a conservação dos recursos naturais.

Discussões deverão resultar em propostas de políticas públicas

O seminário deverá produzir três documentos que servirão de referência para instituições governamentais, universidades e agências de pesquisa: a Carta Final do encontro, uma Moção das Mulheres Indígenas e um relatório técnico reunindo as propostas dos cinco grupos de trabalho.

Também está prevista, para sexta-feira, uma ação coletiva de reflorestamento junto ao Viveiro Raízes do Pantanal.

A iniciativa busca aproximar a produção científica das necessidades das comunidades, fortalecendo a participação das mulheres indígenas na elaboração de políticas públicas.

Aquidauana no centro das discussões nacionais

A realização do seminário na Terra Indígena Taunay/Ipegue, aliada aos anúncios sobre a homologação e o planejamento ambiental e territorial, coloca Aquidauana no centro de importantes discussões nacionais sobre direitos indígenas, sustentabilidade e desenvolvimento.

Para as comunidades da região, os próximos passos do processo de homologação e a implementação do PGTA representam perspectivas de maior segurança jurídica e fortalecimento da gestão territorial.

O Pantaneiro acompanhará os desdobramentos desses anúncios, especialmente o lançamento do plano de gestão e o andamento do processo de homologação, considerando seus impactos sociais, ambientais, jurídicos e econômicos para Aquidauana e região.

Fontes: Ministério dos Povos Indígenas, Universidade de Brasília e INCT Caleidoscópio.

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