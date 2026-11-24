DEAM violência doméstica / Divulgação

A prisão foi realizada pela Equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), no âmbito da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Aos cinco anos de idade, quando deveria estar cercada de proteção, carinho e segurança, uma menina acabou registrando em fotografias uma cena de violência contra a própria mãe. As imagens, entregues à Polícia Civil, passaram a integrar uma investigação de violência doméstica que resultou na prisão preventiva de um homem de 30 anos, na manhã desta terça-feira (24), em Campo Grande.

O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (20), em uma residência no bairro Jardim Leblon, na Capital.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 25 anos, relatou ter mantido um relacionamento com o investigado por aproximadamente sete anos, período marcado por sucessivas separações, reconciliações e episódios recorrentes de violência física, verbal e psicológica.

Segundo o depoimento da mulher, naquela madrugada, após fazer uso abusivo de cocaína, o homem teria iniciado as agressões físicas na presença das duas filhas do casal.

Uma infância marcada pela violência

Um dos detalhes mais preocupantes da investigação é que a filha mais velha, de apenas cinco anos, fotografou as agressões sofridas pela mãe.

Os registros foram posteriormente apresentados à Polícia Civil e incorporados ao procedimento investigativo, reforçando os elementos apresentados pela vítima.

O episódio evidencia uma dimensão da violência doméstica que muitas vezes permanece invisível: as consequências emocionais e psicológicas sofridas pelas crianças que crescem em ambientes marcados por agressões, ameaças e medo.

Mesmo quando não são diretamente agredidas, crianças expostas à violência familiar também podem sofrer consequências que comprometem seu desenvolvimento emocional e social.

Denúncia interrompe ciclo de agressões

Poucas horas após o ocorrido, a mulher procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, prestou depoimento, solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou interesse na responsabilização criminal do investigado.

Diante da gravidade dos relatos, da existência de registros anteriores de violência doméstica relacionados ao suspeito e do risco de novas agressões, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do homem.

O mandado foi cumprido nesta terça-feira. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e violência psicológica, no contexto de violência doméstica e familiar.

Violência contra a mulher não é um problema particular

O caso reforça a necessidade de participação de toda a sociedade no enfrentamento à violência doméstica. Familiares, amigos e vizinhos podem desempenhar um papel fundamental na identificação e comunicação de situações de agressão.

A Polícia Civil destaca que a denúncia e a atuação rápida das forças de segurança são essenciais para interromper ciclos de violência, prevenir crimes mais graves e preservar vidas.

Mulheres em situação de violência ou pessoas que tenham conhecimento de casos semelhantes podem procurar os seguintes canais:

190 – Polícia Militar, em situações de emergência;

180 – Central de Atendimento à Mulher;

197 – Polícia Civil;

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher.

Uma criança jamais deveria precisar registrar uma agressão contra a própria mãe para que a violência dentro de casa fosse conhecida. O episódio ocorrido em Campo Grande serve de alerta à sociedade sobre a importância de proteger não apenas as mulheres vítimas de agressões, mas também os filhos que crescem expostos a essa realidade.

O Pantaneiro — Há 61 anos contando a sua história.