METEOROLOGIA
Previsão indica tempo instável ao longo do dia; sensação térmica pode alcançar 41°C
Quarta-feira amanheceu com chuva e previsão de instabilidade em Aquidauana / O Pantaneiro
A quarta-feira (25) amanheceu nublada e chuvosa em Aquidauana, com precipitação intensa em alguns momentos, mas sem característica de temporal. A instabilidade continua ao longo do dia, com alternância entre períodos de nebulosidade e aberturas de sol.
De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva durante o dia e também à noite, com volume estimado em 13,4 milímetros. Os termômetros devem variar entre 25°C e 35°C, enquanto a sensação térmica pode chegar a 41°C.
A umidade relativa do ar fica entre 54% e 91%. Os ventos sopram de norte-nordeste a oito quilômetros por hora, em média, com rajadas que podem alcançar 37 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 04h53 e deve se pôr às 18h06, no horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase cheia.
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