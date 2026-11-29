SORTUDO
Concurso 3.092 foi sorteado neste domingo (29); prêmio principal acumulou e chegou à estimativa de R$ 88 milhões.
Acertou a quadra
Uma aposta registrada em Aquidauana está entre as 3.240 apostas de todo o país que acertaram quatro dezenas no concurso 3.092 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (29). O jogo premiado vai receber R$ 818,19.
As dezenas sorteadas foram: 03 – 29 – 30 – 39 – 44 – 51.
Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. Para o próximo concurso, previsto para terça-feira (1º), a estimativa é de R$ 88 milhões.
Além dos ganhadores da quadra, 46 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 40.340,53 cada.
Como apostar
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira, nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa, incluindo o site e o aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
OUTUBROFEST
Sorteio realizado neste sábado (28) da Campanha Outubrofest também contemplou outros dez clientes com cafeteiras nas unidades de Aquidauana, Anastácio e Miranda.
EXPECTATIVA
Apostas puderam ser feitas até as 22h de sábado
FUTEBOL
Com este título, clubes brasileiros chegaram à 26ª taça continental
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