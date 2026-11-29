Querência Pantaneira

Quem viaja de carro elétrico pela BR-262, a estrada que corta o Pantanal sul-mato-grossense, tem mais um ponto de recarga em Miranda. A Pantanal Volt colocou em operação um carregador rápido de 80 kW na Querência Pantaneira, no km 558 da rodovia.

O equipamento funciona 24 horas por dia, e o atendimento é feito pelo aplicativo da Pantanal Volt. No anúncio, a empresa apresenta o ponto como mais uma opção de recarga para quem viaja pela rodovia.



O que torna a recarga rápida é a corrente contínua (DC): a energia vai direto para a bateria, sem passar pelo conversor interno do carro. Já os carregadores de corrente alternada (AC), comuns em garagens, costumam levar horas para completar uma carga. Em qualquer caso, o tempo varia conforme o modelo do veículo e a potência máxima que ele aceita.



Na metade do caminho

Miranda está quase na metade do trajeto entre Campo Grande e Corumbá: cerca de 210 km da Capital e 220 km da cidade de fronteira. Dali em diante, a BR-262 atravessa a planície pantaneira sem passar por outra sede de município.

O município é apontado pelo Ministério do Turismo como uma das principais portas de entrada do Pantanal Sul. Reúne fazendas de ecoturismo, safáris fotográficos, cavalgadas e turismo de base comunitária com povos indígenas.

Para quem dirige um carro elétrico, distância é planejamento. Na rota do Pantanal, há pontos em Terenos, Anastácio, Miranda e Corumbá. Parte dos carregadores do Estado, porém, fica dentro de estabelecimentos privados, o que pode limitar o uso ao horário de funcionamento ou a clientes.



E esse é o diferencial do carregador do Restaurante Querência Pantaneira que fica disponível 24 horas.

Ponto de Recarga Elétrica em Miranda no Restaurante Querência Pantaneira

Frota em alta, rede em expansão

Mato Grosso do Sul tinha 11.996 veículos elétricos e híbridos registrados em setembro, alta de 71,4% em 12 meses. Os números são da Senatran. Campo Grande concentra 61% dessa frota. O avanço, no entanto, fica abaixo da média nacional, de 88,2%. Em Mato Grosso do Sul são 5,7 eletrificados a cada mil veículos; no Brasil, 8,9.

Em todo o país, a rede pública e semipública de recarga se aproxima de 30 mil pontos, com dados de agosto. O levantamento é da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) com a plataforma Tupi. Em três meses, a rede cresceu cerca de 17%, e perto de 38% dos pontos são de recarga rápida.

Serviço

* O quê: carregador rápido DC de 80 kW para veículos elétricos

* Onde: Querência Pantaneira – Rodovia BR-262, km 558, Miranda (MS)

* Horário: 24 horas

* Atendimento: pelo aplicativo Pantanal Volt