MOBILIDADE ELÉTRICA
Carregador de 80 kW da Pantanal Volt fica no Restaurante Querência Pantaneira e funciona 24 horas, com atendimento pelo aplicativo da empresa
Querência Pantaneira
Quem viaja de carro elétrico pela BR-262, a estrada que corta o Pantanal sul-mato-grossense, tem mais um ponto de recarga em Miranda. A Pantanal Volt colocou em operação um carregador rápido de 80 kW na Querência Pantaneira, no km 558 da rodovia.
O equipamento funciona 24 horas por dia, e o atendimento é feito pelo aplicativo da Pantanal Volt. No anúncio, a empresa apresenta o ponto como mais uma opção de recarga para quem viaja pela rodovia.
O que torna a recarga rápida é a corrente contínua (DC): a energia vai direto para a bateria, sem passar pelo conversor interno do carro. Já os carregadores de corrente alternada (AC), comuns em garagens, costumam levar horas para completar uma carga. Em qualquer caso, o tempo varia conforme o modelo do veículo e a potência máxima que ele aceita.
Na metade do caminho
Miranda está quase na metade do trajeto entre Campo Grande e Corumbá: cerca de 210 km da Capital e 220 km da cidade de fronteira. Dali em diante, a BR-262 atravessa a planície pantaneira sem passar por outra sede de município.
O município é apontado pelo Ministério do Turismo como uma das principais portas de entrada do Pantanal Sul. Reúne fazendas de ecoturismo, safáris fotográficos, cavalgadas e turismo de base comunitária com povos indígenas.
Para quem dirige um carro elétrico, distância é planejamento. Na rota do Pantanal, há pontos em Terenos, Anastácio, Miranda e Corumbá. Parte dos carregadores do Estado, porém, fica dentro de estabelecimentos privados, o que pode limitar o uso ao horário de funcionamento ou a clientes.
E esse é o diferencial do carregador do Restaurante Querência Pantaneira que fica disponível 24 horas.
Frota em alta, rede em expansão
Mato Grosso do Sul tinha 11.996 veículos elétricos e híbridos registrados em setembro, alta de 71,4% em 12 meses. Os números são da Senatran. Campo Grande concentra 61% dessa frota. O avanço, no entanto, fica abaixo da média nacional, de 88,2%. Em Mato Grosso do Sul são 5,7 eletrificados a cada mil veículos; no Brasil, 8,9.
Em todo o país, a rede pública e semipública de recarga se aproxima de 30 mil pontos, com dados de agosto. O levantamento é da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) com a plataforma Tupi. Em três meses, a rede cresceu cerca de 17%, e perto de 38% dos pontos são de recarga rápida.
Serviço
* O quê: carregador rápido DC de 80 kW para veículos elétricos
* Onde: Querência Pantaneira – Rodovia BR-262, km 558, Miranda (MS)
* Horário: 24 horas
* Atendimento: pelo aplicativo Pantanal Volt
Investigação
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