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Bonito divulga as ruas que serão interditadas neste sábado

Veículos do Rally dos sertões ficarão expostos ao público

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2017 às 15:21

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Departamento Municipal de Trânsito de Bonito divulgou hoje as ruas que serão interditadas (ou nas quais o trânsito sofrerá modificações) devido ao encerramento do Rally dos Sertões, no sábado, dia 26 de agosto.

Das 7 horas da manhã de sábado até o meio-dia de domingo, dia 27, a Rua Pilad, entre a Rua Nelson Felício (rua da igreja) e a Rua 29 de Maio (esquina da loja do Taboa e da Farmácia DrogaCruz) ficará interditada, incluindo os cruzamentos com a Rua 15 de Novembro (ao lado da praça) e Rua Filinto Muller.

No mesmo período a Rua Nelson Felício e a Rua 15 de novembro - entre a Rua Luís da Costa Leite e Rua Pilad Rebuá (uma quadra) - terão mão dupla.

Os veículos participantes da competição chegarão á Bonito pela rodovia MS-382, passando em frente da UFMS, Zagaia Resort e Vila Machado, descendo pela Rua Pilad Rebuá até a Rua Pedro Álvares Cabral, onde entrarão à esquerda e a seguir à direita, descendo a Rua Luís da Costa Leite até a Rua General Osório (do Restaurante Castellabate) onde entram à direita para pegar novamente (também à direita) a Rua Pilad Rebuá e passar pela rampa instalada em frente à Praça da Liberdade.

Após passarem pela rampa de chegada, os veículos participantes do Rally ficarão estacionados para exibição ao público durante todo o dia de sábado, ocupando o trecho interditado (da Rua 15 de novembro até a Rua 29 de Maio) que é denominado pela organização do evento de "Parque Fechado", que será cercado por grades de isolamento.

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