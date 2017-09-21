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Após 10 anos

Presidente do IBGE visita Aquidauana e dá início ao Censo Agropecuário 2017

Daniele Valentin

Publicado em 21/09/2017 às 11:30

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Supervisores que atuaram na área de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos e Nioaque

Após dez anos, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) voltará a realizar o Censo Agropecuário ainda neste ano. Em visita ao Mato Grosso do Sul, o presidente do órgão buscou apoio da Assembleia Legislativa em Campo Grande, mas antes visitou a cidade de Aquidauana.

Na cidade pantaneira, Mario Alexandre De Pinna foi recebido com uma deliciosa peixada pelo chefe da Agência do IBGE de Aquidauana Lourival Oliveira Azambuja. O encontro marcou o início dos trabalhos na regiaõ.

Em Campo Grande, Pinna reafirmou que o trabalho com investimento de R$ 780 milhões no país inteiro irá atualizar os dados do setor, após dez anos.

Serão 660 profissionais, sendo 110 concursados e 550 temporários, vão levantar os dados no Estado sobre o que é movimentado no Estado em relação ao agronegócio.

O Censo Agropecuário prevê dados e informações que embasarão decisões de pesquisa e transferência de tecnologia no contexto agropecuário. Nesses dez anos, os únicos dados utilizados eram estimativas. Ao todo, 81 mil estabelecimentos agropecuários do Estado devem ser pesquisados.

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