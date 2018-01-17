Em nome da ALMS, Orro destaca importância do Showtec para o agronegócio de MS

Discursando em nome dos deputados estaduais presentes e da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Felipe Orro (PSDB) destacou a importância do Showtec para o agronegócio sul-mato-grossense. O parlamentar tucano enalteceu o trabalho de pesquisas no campo da tecnologia de produção e disse que alargamento da fronteira produtiva agrícola do Estado deve muito aos pesquisadores da Fundação MS, organizadora da feira de tecnologia de Maracaju que é considerada uma das mais importantes do Brasil.

Durante a solenidade de abertura do Showtec, Felipe Orro falou em nome de seus colegas Beto Pereira (PSDB), Barbosinha (PSB) e Enelvo Felini (PSDB), que estavam presentes na sede da Fundação MS, acompanhando a comitiva do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que, mesmo em férias, fez questão de prestigiar o evento realizado no município em que começou sua carreira política.

Felipe Orro cumprimentou as diversas autoridades presentes e parabenizou os organizadores da Feira, bem como as entidades mantenedoras da Fundação MS, entre elas a Famasul, representada pelo presidente Maurício Saito; a Aprosoja, presidida pelo produtor rural maracajuense, Juliano Schmaedeck; a OCB e o próprio Governo do Estado, patrocinador da Feira, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, cujo titular da pasta, Jayme Elias Verruck também estava presente.

“Estas instituições que se somam à Fundação MS são as grandes responsáveis pelo fortalecimento da agricultura de Mato Grosso do Sul, hoje uma das que melhor se utilizam da tecnologia de ponta para aumento da produtividade e, consequentemente, a rentabilidade do agronegócio” afirmou o parlamentar, lembrando em seguida da parceria estabelecida pela administração municipal maracajuense com a Fundação MS. “O prefeito Dr. Maurílio apoiou sempre as ações da Fundação MS, sendo grande parceiro do Luciano Muzzi {presidente da entidade} na realização do Showtec”.

O deputado ainda registrou a importância que o setor produtivo rural tem para a economia brasileira lembrando que ainda nesta semana foram publicados dados da balança comercial brasileira e os números finais mostram que mais de 50% de tudo o que foi exportado pelo Brasil saiu do campo. “Os números não mentem. Se hoje o Brasil hoje sai de uma das mais sérias recessões que já enfrentou muito se deve ao produtor rural” finalizou.