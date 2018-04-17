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Agronegócio

Tecnofam começa nesta terça-feira e discutirá sobre tecnologias e conhecimentos para agricultura familiar

O evento deve reunir agricultores familiares, técnicos de assistência técnica, estudantes, acadêmicos e professores, além da população urbana interessada

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/04/2018 às 10:49

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Os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul têm nos dias 17, 18 e 19 de abril um evento especialmente preparado com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), na Embrapa Agropecuária Oeste, no município de Dourados.

A Tecnofam 2018 “Tecnologias e conhecimentos para agricultura familiar”, considerado o maior evento de Mato Grosso do Sul voltado para o público-alvo, que está em sua 3ª edição, deve reunir agricultores familiares, técnicos de assistência técnica, estudantes, acadêmicos e professores, além da população urbana interessada em conhecer as tecnologias voltadas para o setor agrícola de base familiar.

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Dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), vinculada à Casa Civil, demonstram que a agricultura familiar brasileira é responsável pela produção de mais de 50% dos alimentos da cesta básica nacional e que existem, em todo o País, cerca de 4,4 milhões de famílias agricultoras, sendo que o setor responde por sete em cada dez postos de trabalho no campo.

Mato Grosso do Sul, por sua vez, conta atualmente com aproximadamente 80 mil famílias de agricultores familiares. Dados do último Censo Agropecuário revelam que os principais alimentos produzidos pelos pequenos agricultores em Mato Grosso do Sul são mandioca (77%), café (68%) e feijão (56%).

De acordo com dados da Sead, a agricultura familiar é caracterizada quando a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, que é tanto seu local de trabalho, quanto sua moradia. “A Tecnofam cria um ambiente favorável para o conhecimento e a adoção de tecnologias que façam diferença no dia a dia do agricultor familiar. Esse evento serve como uma importante oportunidade de tornar a ciência e a tecnologia acessível para agricultores da nossa região, sejam eles pequenos, médios e/ou grandes produtores”, explica o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste, Auro Akio Otsubo.

O chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Lafourcade Asmus, informa que a Tecnofam conta com mais de 20 tecnologias a campo, além de mostras, oficinas e feira de produtos. Ele explica que o evento é preparado em parceria com diversas instituições de Mato Grosso do Sul. Asmus destaca a importância do apoio do Governo do Estado, da prefeitura de Dourados, da Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul (APOMS), entre outros.

Evento: Tecnofam

Data: 17 a 19 de abril de 2018

Horário: 7h30 às 16h30

Local: Embrapa Agropecuária Oeste (Rodovia BR 163, Km 253,6  Zona Rural Dourados (MS))

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