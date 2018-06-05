Genética Aditiva promove dia de campo no dia 8 de junho em Terenos

Já estão abertas as inscrições para o 15º Dia de Campo da Genética Aditiva, empresa de melhoramento genético, que acontece no dia 9 de junho, a partir das 9 horas, na Fazenda Canaã, em Terenos (MS). Durante as palestras, os participantes vão conhecer os resultados obtidos no trabalho de seleção da empresa em 2017 e, depois, verificá-los, na prática, na mostra com animais de produção da Genética Aditiva: touros da safra 2016, mães de touros, superprecoces prenhas e primíparas.



“O evento, realizado anualmente, reúne um público bem direcionado para conhecer e discutir as novidades da Genética Aditiva obtidas no período anterior. Sempre procuramos trazer temas bastante atuais ligados à tecnologia e palestrantes de renome no setor. Além disso, é uma excelente oportunidade para estreitar os relacionamentos, já que várias pessoas vêm de outros estados”, destaca Cynthia Todeschini Vieira Tannous, gerente comercial da empresa.



A abertura do encontro será feita por Eduardo Coelho, Diretor da Genética Aditiva, que falará sobre a atuação da companhia. Em seguida, o público acompanhará palestra sobre "O que determina o lucro no sistema de cria", feita pelo Dr. Mario Alves Garcia, da Exagro, empresa de consultoria pecuária. Na sequência, Roberta Gestal Siqueira, da Melhora + Consultoria Genética, apresentará o tema "Antecipando um futuro de lucratividade". E, para fechar o ciclo de palestras, Rodrigo Spengler, da BeefTec, falará sobre "A força do material genético no resultado econômico da terminação". Depois das palestras, haverá um debate dos convidados sobre os temas abordados e o público presente poderá tirar as suas dúvidas.



As inscrições para o 15º Dia de Campo da Genética Aditiva podem ser feitas pelo link https://bit.ly/2LjRN6w ou pelo telefone (67) 3321 5166 e, para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada ao Asilo São João Bosco, em Campo Grande (MS). Patrocinado pela AVAL - Serviços Tecnológicos, Matsuda, Socil e Alta Genetics, o evento será transmitido ao vivo pelo AgroBrasil e, também, pelo Facebook da Genética Aditiva.



E, no dia 11 de junho, a Genética Aditiva promove o 4º Leilão Gir e Girolando, com a oferta de 80 animais, entre novilhas Girolando meio-sangue prenhas, fêmeas e touros Gir PO. O evento será realizado a partir das 21 horas, sob o comando da Programa Leilões e com transmissão do canal Terraviva.



GENÉTICA ADITIVA

Com mais de 30 anos de seleção, a Genética Aditiva é a maior fornecedora de genética bovina do País, com um rebanho de 6.200 cabeças e, aproximadamente, 3.000 matrizes em reprodução. Tem seus animais avaliados por três diferentes programas de melhoramento: Geneplus, ANCP e PMGZ. E um rigor no sistema de seleção que vem garantindo os primeiros lugares nos sumários de touros dos programas de que participa, além de reconhecimentos, como o Prêmio “As Melhores da Dinheiro Rural”, na Categoria Genética Nelore. O rebanho da Genética Aditiva fica concentrado em propriedades de Mato Grosso do Sul. Além da raça Nelore, a empresa atua com excelência na seleção de Gir Leiteiro, Girolando e Cavalo Crioulo.

