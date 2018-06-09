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Agronegócio

Conselho aprova aquisição de matrizes associada à recuperação de pastagens no Pantanal

Para o setor produtivo, o FCO aprovou ao todo R$ 105 mi em financiamento para 52 projetos rurais

Renan Nucci

Publicado em 09/06/2018 às 06:31

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O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do FCO (CEIF-FCO) aprovou, nessa quinta-feira (07), a inclusão de aquisição de matrizes para produtores que fazem recuperação de pastagens no Pantanal, atendendo à solicitação feita pela Famasul – Federação de Agricultura e Pecuária de MS.

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, a iniciativa beneficiará toda a cadeia produtiva. “Consideramos que o atendimento dessa reivindicação é uma conquista para o setor pecuário e abre uma oportunidade a mais para os produtores rurais com práticas sustentáveis no Pantanal”, afirmou.

Para o setor produtivo, o FCO aprovou ao todo R$ 105 mi em financiamento para 52 projetos rurais. Essa procura dos produtores pelos investimentos é para evitar a mudança da nova taxa de juros prevista para julho.

O FCO – Fundo de Financiamento do Centro-Oeste foi criado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos.

Para obter financiamento com recursos do FCO, o produtor deve encaminhar a proposta mediante carta-consulta a ser entregue nas agências bancárias que operam com o Fundo (Banco do Brasil, Sicredi e BRDE). Somente as carta-consultas acima de R$ 1 milhão são remetidas a análise e anuência do Conselho Estadual do FCO. Para que não haja demora, o Sistema Famasul orienta que os produtores rurais atualizem o cadastro junto ao seu banco e assim, agilizem a liberação do crédito rural.

Participaram do encontro representantes da Fiems, Sebrae, Semagro e BRDE.

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