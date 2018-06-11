Maior entrega de equipamentos agrícolas da história do MS beneficia Aquidauana

Com objetivo de melhorar a produtividade da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado realizou a entrega de 567 equipamentos para 62 municípios, totalizando R$ 12 milhões nesta segunda-feira (11). O município de Aquidauana foi beneficiado com dois tratores e implementos agrícolas, em Campo Grande.

Por meio das redes sociais, a assessoria de comunicação informou que o prefeito Odilon RIbeiro também esteve em contato com vários prefeitos e finalizou a agenda na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), onde assinou vários documentos do Cidema, inerentes a benefícios para os municípios associados ao consórcio.

O governador Reinaldo Azambuja destacou durante entrega do maquinário que vai dar condições para que os pequenos produtores possam aumentar a produção de alimentos. “Isso ajuda a agricultura familiar do Estado, dando condições para acessar mercado e aumentar a competitividade na produção dos alimentos da cesta básica”, disse.

Ao todo, foram entregues 95 tratores, 96 grades aradoras, 87 grades niveladoras, 86 calcareadeiras, 80 rotoencanteiradores, 79 pás carregadeiras, seis roçadeiras, cinco ensiladeiras, 13 carretinhas e 20 resfriadores com capacidade de mil litros cada.

O governador explicou que o Estado atende 32 mil produtores dos 72 mil existentes em Mato Grosso do Sul. “Não basta só os equipamentos, é preciso também dar as condições, além de acompanhar essas famílias para que vão além da produção e possam acessar o mercado. Colocamos elas em contato com os grandes atacadistas e ainda propiciamos o uso desses alimentos na merenda escolar”, afirmou.

Os recursos são oriundos de emendas parlamentares de oito deputados federais e de três senadores, de recursos do próprio Governo do Estado e de propostas voluntárias da Sead – Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). “É o resultado da parceria do Governo com as bancadas federal e estadual. Cada real investido da União, colocamos um do Estado. É um ganho coletivo que beneficia toda a agricultura familiar”, ressaltou o governador.