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Agronegócio

Curso para responsáveis técnicos do Precoce MS é adiado para 6 de julho

A capacitação acontece no auditório da Agraer, das 8h às 11h30

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/06/2018 às 12:06

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O curso voltado aos profissionais que desejam atuar como responsáveis técnicos dos produtores Precoce MS – Programa de Apoio a Criação de Bovinos de Qualidade e Conformidade – foi adiado do dia 22 de junho para 6 de julho.

A capacitação oferecida gratuitamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) acontece no auditório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), das 8h às 11h30, atendendo médicos veterinários, engenheiros agrônomos e zootecnistas cadastrados no Precoce MS. Até o momento, 21 encontros de formação já foram realizados capacitando 527 técnicos.

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Durante o curso, os profissionais têm a oportunidade de conhecer detalhes do funcionamento do programa, que são apresentados pelos técnicos da Semagro, Embrapa, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS (CRMV-MS) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS).

Para se inscrever basta acessar o endereço. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-5021.

Sistema

A alimentação dos dados do produtor e da propriedade no sistema do Precoce MS, o auxílio na pré-seleção dos animais destinados ao abate e a orientação dos produtores quanto aos novos critérios técnicos são algumas das atribuições dos responsáveis técnicos no novo formato do programa.

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