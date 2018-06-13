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Aquidauana é contemplada com duas patrulhas mecanizadas

As patrulhas mecanizadas são compostas de trator, grade aradora, grade niveladora, distribuidor de calcário, rotoencanteirador e concha acústica

Renan Nucci

Publicado em 13/06/2018 às 14:55

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Aquidauana ganha um reforço em maquinário agrícola. Na manhã de segunda-feira, o prefeito Odilon Ribeiro cumpre agenda na capital do Estado para receber do governador Reinaldo Azambuja duas patrulhas mecanizadas para o município de Aquidauana.

As patrulhas mecanizadas são compostas de trator, grade aradora, grade niveladora, distribuidor de calcário, rotoencanteirador e concha acústica. Todos esses equipamentos são 0 km e servirão para fortalecer o atendimento das demandas da prefeitura na agricultura familiar.

“Essa é a maior entrega de tratores e equipamentos para Agricultura Familiar da história de Mato Grosso do Sul. Para Aquidauana, essas duas patrulhas mecanizadas que recebemos estão chegando em boa hora. Agradeço ao governador Reinaldo Azambuja pela aquisição e entrega dos maquinários. Também, agradeço ao Deputado Federal Vander Loubet e Senador Pedro Chaves, autores das emendas parlamentares, que reforçaram os recursos do Governo do Estado para contemplar Aquidauana”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

Acompanham o prefeito de Aquidauana na solenidade, os vereadores Anderson Meirelles, Nilson Pontin e Lenilda Damasceno, além dos secretários municipais Roberto Valadares (Produção e Meio Ambiente) e Archibald Mac (Obras).

Ao todo o Governo do Estado, na solenidade no Centro de Pesquisa da Agraer, entregou aos municípios 567 equipamentos, sendo 95 tratores, 96 grades aradoras, 87 grades niveladoras, 86 calcareadeiras, 80 rotoencanteiradores, 79 pás carregadeiras, 6 roçadeiras, 5 ensiladeiras, 13 carretinhas e 20 resfriadores com capacidade de mil litros cada, calculada em R$ 12 milhões investidos em tudo.

Em seu pronunciamento, o governador Reinaldo Azambuja destacou que em sua gestão todos os municípios de Mato Grosso do Sul serão beneficiados com a tão demandada patrulha mecanizada. “Nós estávamos em um momento em que a bancada federal tinha que fazer uma escolha e optou por colocar uma emenda parlamentar para comprar os equipamentos”, explicou.
 

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