Aprosoja faz lançamento da colheita do milho safrinha 17/18

A Associação dos Produtores de Soja de MS – Aprosoja/MS realizará, na próxima segunda-feira (25), a partir das 10h, o lançamento oficial da colheita do milho safrinha 2017/18.

O evento será realizado na Fazenda Campo Grande, em Jaraguari, a 32 quilômetros de Campo Grande. Durante a abertura serão divulgados dados consolidados de produtividade, volume de produção, comercialização e perda, com base no levantamento realizado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio – Siga, ferramenta criada e mantida pela Aprosoja/MS, que monitora as lavouras do estado desde 2009.

As informações divulgadas no lançamento da colheita são apuradas pela Aprosoja/MS, em parceria com produtores de diferentes regiões do estado, sindicatos rurais e equipe técnica da Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

Observação: Aos jornalistas que precisarem de transporte para o local do evento, será disponibilizada uma van que sairá da Casa Rural, a partir das 9h30. Segue abaixo um mapa com a localização da propriedade.

Serviço

Pauta: Lançamento oficial da colheita de milho safrinha

Data: segunda-feira (25), a partir das 10h