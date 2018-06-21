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Economia

Preço do leite em MS deve subir 7,7% em junho

Dados foram divulgados pela Unidade Técnica do Sistema Famasul

Renan Nucci

Publicado em 21/06/2018 às 18:00

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O preço do leite em Mato Grosso do Sul deve atingir R$ 1,1227 o litro no mês de junho. A previsão é do Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite – Conseleite em Mato Grosso do Sul, e foi divulgada no último Boletim Rural do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

De acordo com a analista técnica da instituição, Eliamar Oliveira, a queda na produção é o principal fator que influencia no cenário altista do setor leiteiro: “Estamos no período da entressafra, com isso verificamos um volume produzido menor, o que intensifica a concorrência entre as indústrias na captação do leite”.

O  preço previsto para junho supera em 7,7% o valor nominal verificado em maio, de R$ 1,0422/litro.

O relatório da Famasul aponta que a produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF) e Inspeção Estadual (SIE), foi menor no primeiro quadrimestre de 2018. O volume captado foi 74,5 milhões de litros, 19,8% inferior ao volume de igual período de 2017, quando foram captados 92,9 milhões de litros.

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