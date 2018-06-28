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Agronegócio

Iagro prorroga vacinação contra aftosa na região do Pantanal

A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), de quarta-feira (27),

Renan Nucci

Publicado em 28/06/2018 às 15:59

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Atendendo à solicitação do setor produtivo, por meio da Famasul, a Iagro – Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal divulgou a alteração no calendário de vacinação contra febre aftosa – etapa maio, na região do Pantanal.

A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), dessa quarta-feira (27), e atende à demanda da Federação que fez nova solicitação diante das enchentes que atingiram a região.

“Essa necessidade dos produtores rurais pantaneiros foi encaminhada à Famasul através Sindicato Rural e, então, solicitamos a alteração do calendário ao Governo, que concedeu mais 30 dias para a imunização do rebanho, garantindo a sanidade animal e evitando, assim, que os produtores rurais sejam prejudicados”, ressalta o presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito.

Com a mudança, os produtores tem até o dia 30 de julho para a vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa e até 15 de agosto para o registro. Em relação à Brucelose, o prazo encerra-se no dia 15 de agosto, tanto para vacinação como para o registro.

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