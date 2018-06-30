Iagro prorroga vacinação contra aftosa e brucelose no Pantanal

Atendendo a pedido dos produtores rurais do Pantanal, onde ocorre uma das maiores enchentes da década, a Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal (Iagro) prorrogou a vacinação contra a febre aftosa até 30 de julho e contra a brucelose até 15 de agosto.

A medida é em caráter excepcional, considerando as dificuldades de manejo do gado no período de inundação, que obrigou os pantaneiros de Corumbá a movimentar para áreas altas, até agora, mais de 1 milhão de animais. O presidente do Sindicato Rural do município, Luciano Leite, estima que mais 300 mil serão retirados das regiões do Jacadigo e Nabileque, em julho. O rebanho de Corumbá é o maior do Estado, com dois milhões de cabeças.