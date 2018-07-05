Seminário do PNAIC traz exposição de trabalhos dos alfabetizadores

Uma exposição de trabalhos com muitas cores, criatividade, artes encantadoras, verdadeiros detalhes feitos com capricho que fazem a diferença na hora de se trabalhar a alfabetização com as crianças. Assim foi a recepção que encantou a todos no Seminário do PNAIC em Aquidauana.

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Coordenadoria Regional de Educação de Aquidauana (CRE 01), da Secretaria de Estado de Educação realizaram na noite de ontem, 04, no anfiteatro do campus I da UFMS, o Seminário do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

O evento intitulado “Ler, Escrever e Compreender: um direito de todos”, teve o objetivo de apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos professores e coordenadores da Educação Infantil (Pré I e Pré II), da Rede Municipal e do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), das redes municipal e estadual de ensino.

O PNAIC 2017/2018 é uma realização conjunta da Prefeitura de Aquidauana, por meio da SEMED, SED-MS e União dos Dirigentes Municipais (UNDIME). O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal e solidário assumido pelos governos Federal, dos Estados e dos Municípios desde 2012, para atender a Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.

A solenidade foi presidida pelo secretário municipal de Educação, Mauro Batista, que agradeceu aos professores pela dedicação nas atividades do PNAIC e à CRE Aquidauana pela formação e parceria para o sucesso do pacto no município.

Também compuseram a mesa de autoridades do evento a vice-prefeita de Aquidauana, Selma Suleiman, a Professora Dr.ª Franchys Santana, do Campus de Aquidauana da UFMS, a Professora e técnica da SEMED, Ana Fábia Damasceno, a coordenadora regional do PNAIC, Lourdes Casanova e a formadora regional do PNAIC, Marta Urbieta.

“O seminário local do PNAIC de Aquidauana foi de muito encantamento em um só lugar. De um pontinho ligado ao outro, surgem belos trabalhos. Professores alfabetizadores, professores da Educação Infantil, eles nos emocionaram com tantas produções maravilhosas. Parabéns ‘pnaiquianas’, foi um sucesso, porque vocês acreditaram que seria possível, foram lá e fizeram a diferença”, afirmou a coordenadora Lourdes Casanova.

