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Merenda escolar

Agricultores familiares tem até o dia 8 de agosto para apresentar proposta

Cada escola estadual tem autonomia para estabelecer os alimentos que serão comprados

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/07/2018 às 08:12

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Os agricultores familiares interessados em comercializar os seus produtos dentro da merenda escolar da Rede Estadual de Ensino devem ficar atentos quanto aos editais referentes ao segundo semestre letivo de 2018. Só até o presente momento são 20 chamadas públicas abertas em 17 municípios de Mato Grosso do Sul.

O prazo para envio de propostas (projeto de venda) vai até o dia 8 de agosto. Cada escola estadual tem autonomia para estabelecer os alimentos que serão comprados.  É importante que o pequeno produtor rural esteja atento aos prazos e demais exigências estabelecidas nos editais.

A aquisição de alimentos faz parte dos recursos dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Caso necessite de auxílio na elaboração do projeto de venda o agricultor pode buscar o escritório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) de sua cidade. 

Confira as escolas estaduais com chamada pública em aberto até o dia 8 de agosto:

  • EE Profª Fausta Garcia Bueno – Campo Grande
  • EE Prof Ezequiel Balbino – Anaurilândia
  • EE Doutor José Manoel Fontanillas Fragelli – Angélica
  • EE Pantaleão Coelho Xavier – Antônio João
  • EE Doutor Fernando Corrêa da Costa – Aral Moreira
  • EE Castelo Branco – Bela Vista
  • EE João Pedro Predrossian – Bodoquena
  • EE Camillo Bonfim – Camapuã
  • EE Miguel Sutil – Camapuã
  • EE São José – Cassilândia
  • EE Coronel Sapucaia – Coronel Sapucaia
  • EE Profª Clarice Rondon dos Santos – Coxim
  • EE Presidente Tancredo Neves – Dourados
  • EE Ministro João Paulo dos Reis Veloso – Dourados
  • EE Prof Celso Müller – Dourados
  • EE Leopoldo Dalmolin – Itaquiraí
  • EE Cel. Juvêncio – Jardim
  • EE Marechal Rondon – Nova Andradina
  • EE Antônio Nogueira da Fonseca – Terenos
  • EE Fernando Corrêa – Três Lagoas

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