Bonito sedia o 55º Congresso Brasileiro de Olericultura

A olericultura é a área da horticultura que abrange a exploração de hortaliças e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas. A palavra olericultura significa cultura de hortaliças.

Com apoio do Governo do Estado, Bonito receberá entre 6 e 10 de agosto (de segunda a sexta-feira da próxima semana) a 55ª edição do Congresso Brasileiro de Olericultura. O evento é direcionado à agricultura familiar de Mato Grosso do Sul incluirá propostas e debates sobre sustentabilidade e alternativas inovadoras na produção e comercialização.

Segundo a Sociedade Brasileira de Olericultura do Brasil, além das verduras e legumes são incluidas entre as culturas oleráceas, a melancia, o melão, o morango, a batata doce, a batatinha o inhame e a mandioquinha-salsa, entre outras.

A programação contará com mesas-redondas, palestras, reuniões de grupos de trabalho, grupos setoriais e apresentação de trabalhos científicos, entre outras atividades. Seu público-alvo inclui pesquisadores, professores, estudantes e profissionais das ciências agrárias, sobretudo da agronomia, além de empresários e produtores da agricultura familiar.

Uma das atividades previstas para o evento é o treinamento de merendeiras escolares, que participarão de um curso sobre o aproveitamento das partes de hortaliças com valor nutricional, que são geralmente descartadas.