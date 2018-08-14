Curso de produção de hortaliças é promovido pelo Senar MS em Nioaque

Capacitação
O curso será realizado no Assentamento Boa Esperança
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS