Curso de produção de hortaliças é promovido pelo Senar MS em Nioaque

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) realiza em Nioaque nos dias 16 e 17 de agosto o curso de Produção de Conservas de Hortaliças.

O objetivo é auxiliar os participantes a preparar conservas de hortaliças aplicando as técnicas de boas práticas de higiene e manipulação.

Estão disponíveis 12 vagas.

O curso será realizado no Assentamento Boa Esperança.

Mais informações: (67) 3236-1306.