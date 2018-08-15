Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:22

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócio

Em plena entressafra, preço do boi gordo em MS inicia agosto em elevação

Quadro de oferta e demanda favorece mercado pecuário no estado

Renan Nucci

Publicado em 15/08/2018 às 15:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nessa primeira quinzena de agosto, o preço do boi gordo em Mato Grosso do Sul vem registrando um cenário positivo. A informação é do Boletim Técnico do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS divulgado nessa terça-feira (14).

O valor da arroba atingiu R$ 136,28 (à vista, sem descontar Funrural) no dia 13 de agosto, com alta de 1,42% frente à cotação do dia 1º, de R$ 134,37. “Durante esse período, conhecido como entressafra, quando há redução na oferta do boi gordo, é comum acontecer a valorização”, afirma a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

De acordo com a Unidade Técnica do Sistema Famasul, a cotação do dia 13 de agosto supera em 12% a média anotada no mesmo período do ano passado, quando a arroba do boi foi cotada a R$ 121,78.

 “A elevação é resultado do desempenho positivo da demanda, tanto interna, como no mercado internacional, permitindo preços expressivos para a carne no atacado e possibilitando às indústrias uma maior capacidade de pagamento para remunerar melhor a arroba”, explica.

O aquecimento nas exportações é explicado nos dados da Secex – Secretaria de Comércio Exterior que mostram que, no mês de julho de 2018, os embarques internacionais de carne bovina in natura por Mato Grosso do Sul registraram recuperação, totalizaram 11,1 mil toneladas em julho/2018 com alta de 18,1% em relação ao igual período de 2017.

Por mais que se tenha um preço remunerando melhor a arroba, o setor ainda enfrenta alguns desafios, como afirma Eliamar: “O custo de produção continua elevado, os animais de reposição estão com os valores superiores em relação ao mesmo período do ano passado e o preço do milho em ascensão, um dos componentes da alimentação bovina. Além disso, é importante observar que a demanda desse ano tem subido pontualmente e não de forma consistente, como era esperado”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo