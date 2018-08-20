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Economia

Alta do dólar eleva preço da soja produzida em Mato Grosso do Sul

Mesmo com recuo da oleaginosa no mercado internacional, as cotações internas trazem otimismo ao produtor

Renan Nucci

Publicado em 20/08/2018 às 15:39

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O preço médio da saca em Mato Grosso do Sul registrou alta de aproximadamente 5% na segunda semana de agosto, passando de R$ 73,75 para R$ 77,19 a saca. As informações foram publicadas no Boletim Técnico do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, nessa terça-feira (14).

De acordo com a Unidade Técnica da instituição, a média no período analisado, de 1 a 13 de agosto, de R$ 75,78, à vista, contabiliza um aumento de 33,5% em relação a agosto de 2017, de R$ 56,77 a saca.

“O avanço está associado à alta recente do dólar, cotado em agosto deste ano em R$ 3,89. Com isso, as cotações internas se mantêm apreciadas, enquanto no mercado internacional o valor da oleaginosa apresenta queda, em função da perspectiva de safra cheia nos Estados Unidos”, explica o analista técnico do Sistema Famasul, Luiz Gama.

Segundo o levantamento realizado pela Granos Corretora, o estado já comercializou mais de 80% da safra 2017/18, com avanço superior a 13 pontos percentuais em relação à temporada anterior. “Isso mostra que o produtor está aproveitando as janelas de comercialização”, afirma Gama.

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