Alta do dólar eleva preço da soja produzida em Mato Grosso do Sul

Economia
Mesmo com recuo da oleaginosa no mercado internacional, as cotações internas trazem otimismo ao produtor
O preço médio da saca em Mato Grosso do Sul registrou alta de aproximadamente 5% na segunda semana de agosto, passando de R$ 73,75 para R$ 77,19 a saca. As informações foram publicadas no Boletim Técnico do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, nessa terça-feira (14).
De acordo com a Unidade Técnica da instituição, a média no período analisado, de 1 a 13 de agosto, de R$ 75,78, à vista, contabiliza um aumento de 33,5% em relação a agosto de 2017, de R$ 56,77 a saca.
“O avanço está associado à alta recente do dólar, cotado em agosto deste ano em R$ 3,89. Com isso, as cotações internas se mantêm apreciadas, enquanto no mercado internacional o valor da oleaginosa apresenta queda, em função da perspectiva de safra cheia nos Estados Unidos”, explica o analista técnico do Sistema Famasul, Luiz Gama.
Segundo o levantamento realizado pela Granos Corretora, o estado já comercializou mais de 80% da safra 2017/18, com avanço superior a 13 pontos percentuais em relação à temporada anterior. “Isso mostra que o produtor está aproveitando as janelas de comercialização”, afirma Gama.
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