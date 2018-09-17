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Fundect lança edital com 12 bolsas em programa voltado à tecnologia na pecuária de corte

O Programa terá duração de 12 meses e o valor da bolsa será de R$ 1.300,00

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/09/2018 às 11:29

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Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) a chamada para o Programa de Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária de Corte – Programa Agroescola.

O edital pretende contratar 12 bolsistas para atuar como multiplicadores de tecnologia em pecuária de corte. O Programa terá duração de 12 meses e o valor da bolsa será de R$ 1.300,00.

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Podem participar do certame, maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino médio articulado ou subsequente em: Agropecuária, Agricultura, Zootecnia e áreas afins.

Os candidatos devem residir em Campo Grande durante o período de validade da bolsa.

As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema SigFundect de 11/9 a 11/10/2018.

O edital pode ser acessado por meio deste link.

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