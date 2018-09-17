Fundect lança edital com 12 bolsas em programa voltado à tecnologia na pecuária de corte

Oportunidade
O Programa terá duração de 12 meses e o valor da bolsa será de R$ 1.300,00
Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) a chamada para o Programa de Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária de Corte – Programa Agroescola.
O edital pretende contratar 12 bolsistas para atuar como multiplicadores de tecnologia em pecuária de corte. O Programa terá duração de 12 meses e o valor da bolsa será de R$ 1.300,00.
Podem participar do certame, maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino médio articulado ou subsequente em: Agropecuária, Agricultura, Zootecnia e áreas afins.
Os candidatos devem residir em Campo Grande durante o período de validade da bolsa.
As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema SigFundect de 11/9 a 11/10/2018.
O edital pode ser acessado por meio deste link.
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