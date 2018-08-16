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Chiquinho Agropet celebra 10 anos com produtos voltados à agropecuária

Com duas lojas em Aquidauana, o negócio se expande com horário diferenciado de atendimento aos clientes

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/08/2018 às 09:15

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Dia 16 de agosto de 2008, há 10 anos, um negócio de sucesso se iniciava em Aquidauana. A então Chiquinha Petshop lançava-se ao mercado oferecendo produtos e serviços à clientela que buscava qualidade e confiança no atendimento. Três anos depois, a loja ampliou e tornou-se Chiquinho Agropet, com produtos voltados tanto aos animais de pequeno porte quanto à agropecuária que se desenvolvia com rapidez na região.

Elton Albuquerque Cânepa - proprietário 

Elton Albuquerque Cânepa, 35 anos, há 7 anos atuava como produtor rural junto com seus pais, Célia Albuquerque Cânepa e seu pai, Antônio Moura Cânepa (in memorian). Em uma conversa entre amigos e também com o então proprietário da Chiquinha Agropet à época, Elton decidiu encarar o desafio e assumir o comando da empresa. “Resolvemos expandir nosso mix de produtos para atender mais clientes, em diversos segmentos”, contou.

De pecuarista, Elton se tornou empresário, mudou o nome da loja para Chiquinho Agropet e ampliou a loja para produtos agropecuários. Aos olhos dos clientes amigos, o diferencial do negócio é o horário de atendimento: de segunda à sábado, das 7 da manhã às 19 horas e nos domingos e feriados o funcionamento é das 7 ao meio dia, com grande variedade de produtos tanto agropecuários quanto para animais de pequeno porte (pets).

O desafio se tornou uma paixão e a loja já é considerada tradicional na excelência dos produtos e serviços prestados. Com banho e tosa, rações, vacinas, acessórios, sal mineral, sementes, selaria, medicamentos, entre tantos outros produtos, a Chiquinho Agropet 1 fica na Rua Estevão Alves Corrêa, 803, no Centro e a loja 2 fica na Rua Oscar Trindade de Barros, 1307, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Loja 1

Loja 1 - Rua Estevão Alves Corrêa, 803, no Centro - (67) 3241-9164

Loja 2

Loja 2 Rua Osvar Trindade de Barros, 1307 - Bairro Santa Terezinha - (67) 3241-9185

 

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