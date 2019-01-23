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Agronegócio

Senar/MS dá um plus de sustentabilidade e rentabilidade para avicultores sul-mato-grossenses

Renan Nucci

Publicado em 23/01/2019 às 18:24

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Com pouco tempo de implantação em Mato Grosso do Sul, o Granja Plus, projeto do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural chega para auxiliar o produtor na melhoria continua da propriedade rural, na prática.

No estado 47 propriedades já recebem as orientações sobre legislação ambiental, trabalhista, biossegurança, gestão, sustentabilidade, entre outros itens e a expectativa é alcançar em 2019 duplicar o atendimento. O assunto é destaque nessa semana do Educação no Campo, nova série de reportagens sobre os destaques do Senar/MS.

A diretora técnica do Senar/MS, Mariana Urt, enfatiza que a instituição tem como essência oferecer iniciativas que desenvolvam a atividade de forma sustentável e que ampliem a rentabilidade. “O foco do Granja Plus é capacitar mão de obra, levar conhecimento sobre custo de produção e incentivar o associativismo, o cooperativismo e a sucessão familiar nos negócios rurais”.

O programa está presente nos municípios de Dourados, Caarapó, Glória de Dourados e Sidrolândia, principais polos produtores desta cadeia. A partir de fevereiro iniciará uma nova etapa da iniciativa que é a mobilização de avicultores na região de Ivinhema e Itaquiraí e, para o segundo semestre deste ano, já existe demanda para uma nova turma em Sidrolândia.

A primeira etapa é a mobilização e a sensibilização, quando o conceito do programa é apresentado aos interessados. Em seguida, os produtores passam pelo programa ‘Qualidade Agro’ que, entre outros assuntos, aborda a metodologia do “5 Sensos”, que é uma ferramenta de gestão e após a capacitação começa a visita técnica nas propriedades para o levantamento de indicadores.

A analista técnica e coordenadora do programa, Fernanda Oliveira, explica o funcionamento da ação: “Os avicultores atendidos pelo Granja Plus recebem consultoriasbimestrais, com orientação aos produtores em relação às legislações vigentes e análise dos indicadores econômicos da propriedade. A iniciativa atua em todos os sistemas de produção na avicultura de corte.

Para se beneficiar com o Programa, que é gratuito, basta procurar o sindicato rural do seu município.

Educação no Campo - A partir de hoje (23), o Sistema Famasul divulgará todas as quartas-feiras uma matéria sobre as principais ações educacionais do Senar/MS. Acompanhe! 

Quer saber mais sobre avicultura em MS? Clique aqui e veja como o mercado agropecuário dessa semana.

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