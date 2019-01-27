Colheita da soja é antecipada por conta de estiagem que afetou produção

No sul do estado, na maioria das fazendas, a colheita começou há pelo menos duas semanas. O trabalho está adiantado, mas houve mudança na produção desta safra.

A estiagem de dezembro castigou as plantas cultivadas mais cedo e a falta de água no solo prejudicou o desenvolvimento dos grãos. Por conta destes fatores, a produção no estado deve registar queda de 11%.