Colheita da soja é antecipada por conta de estiagem que afetou produção

Agronegócio
Associação dos produtores de soja do estado estima uma produção de 8,9 Milhões de toneladas na safra 2018/2019
A área de soja colhida no estado já ultrapassa 7% do total, número considerado expressivo para o mês de janeiro, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso Do Sul (Famasul).
No sul do estado, na maioria das fazendas, a colheita começou há pelo menos duas semanas. O trabalho está adiantado, mas houve mudança na produção desta safra.
A estiagem de dezembro castigou as plantas cultivadas mais cedo e a falta de água no solo prejudicou o desenvolvimento dos grãos. Por conta destes fatores, a produção no estado deve registar queda de 11%.
A Associação dos produtores de soja de Mato Grosso Sul estima uma produção de 8,9 Milhões de toneladas na safra 2018/2019. A previsão inicial era de pouco mais de 10 milhões.
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