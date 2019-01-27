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Agronegócio

Colheita da soja é antecipada por conta de estiagem que afetou produção

Associação dos produtores de soja do estado estima uma produção de 8,9 Milhões de toneladas na safra 2018/2019

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/01/2019 às 12:33

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A área de soja colhida no estado já ultrapassa 7% do total, número considerado expressivo para o mês de janeiro, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso Do Sul (Famasul).

No sul do estado, na maioria das fazendas, a colheita começou há pelo menos duas semanas. O trabalho está adiantado, mas houve mudança na produção desta safra.

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A estiagem de dezembro castigou as plantas cultivadas mais cedo e a falta de água no solo prejudicou o desenvolvimento dos grãos. Por conta destes fatores, a produção no estado deve registar queda de 11%.

A Associação dos produtores de soja de Mato Grosso Sul estima uma produção de 8,9 Milhões de toneladas na safra 2018/2019. A previsão inicial era de pouco mais de 10 milhões.

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