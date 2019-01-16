PRF descobre mais de 1,1 tonelada de maconha sob carga de soja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça-feira, 15 de janeiro, mais de uma tonelada de maconha escondida sob uma carga de soja, em Nova Alvorada do Sul/MS.

Durante fiscalizações na Unidade Operacional da PRF, no km 246 da BR-267, os agentes abordaram um caminhão M.Benz/LS 1938, acoplado a um reboque, ambos com placas de Campo Grande/MS. O motorista, um homem de 36 anos, quando apresentou a nota fiscal da carga demonstrou nervosismo à equipe.

Devido à suspeita de que algo ilícito estivesse sob os grãos, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no reboque, encontrando 54 (cinquenta e quatro) sacos com tabletes de maconha. Ao todo foi apreendido 1.110 kg (mil cento e dez quilos) da droga.

Após o flagrante, o motorista confessou que receberia R$ 20.000 (vinte mil reais) para transportar o entorpecente. Disse também que os sacos foram escondidos em meio a carga na capital do Estado, Campo Grande/MS.

O preso, juntamente com a carreta e a droga, foi encaminhado à Unidade Operacional da PRF em Dourados/MS e, posteriormente, à Polícia Federal local.