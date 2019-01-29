Nesta quinta-feira (31), às 9h, a Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja/MS), oficializará a abertura da colheita da soja e plantio do milho em Mato Grosso do Sul. Com participação de representantes do Governo do Estado e produtores rurais, a Associação fará um diagnóstico da atual safra e as expectativas para a safrinha.

A ação acontecerá na Fazenda Luana, localizada na BR-060, cerca de 30 quilômetros do centro de Campo Grande, em direção a Sidrolândia. A ação conta com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul).

Impactos da estiagem, ações empregadas pelos produtores, informações econômicas também serão assuntos abordados no evento. Ao final, será realizada a colheita simbólica e plantio da safrinha, para captura de imagens pela imprensa local.

Serviço:

O que: Lançamento oficial da colheita da soja e plantio do milho em MS

Onde: Fazenda Luana, localizada na BR-060, cerca de 30 quilômetros do centro de Campo Grande, em direção a Sidrolândia

Horário: 9h

Realização: Aprosoja/MS

Fonte: Assessoria de Comunicação da Aprosoja/MS