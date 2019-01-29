Agronegócio
Nesta quinta-feira (31), às 9h, a Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja/MS), oficializará a abertura da colheita da soja e plantio do milho em Mato Grosso do Sul. Com participação de representantes do Governo do Estado e produtores rurais, a Associação fará um diagnóstico da atual safra e as expectativas para a safrinha.
A ação acontecerá na Fazenda Luana, localizada na BR-060, cerca de 30 quilômetros do centro de Campo Grande, em direção a Sidrolândia. A ação conta com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul).
Impactos da estiagem, ações empregadas pelos produtores, informações econômicas também serão assuntos abordados no evento. Ao final, será realizada a colheita simbólica e plantio da safrinha, para captura de imagens pela imprensa local.
Serviço:
O que: Lançamento oficial da colheita da soja e plantio do milho em MS
Onde: Fazenda Luana, localizada na BR-060, cerca de 30 quilômetros do centro de Campo Grande, em direção a Sidrolândia
Horário: 9h
Realização: Aprosoja/MS
Fonte: Assessoria de Comunicação da Aprosoja/MS
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