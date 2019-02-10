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Agronegócio

Na 1ª visita ao Estado, ministra entrega veículo e lança obra no interior

Esta é a primeira visita ao Estado depois de tomar posse do cargo de ministra.

Daniele Valentin

Publicado em 10/02/2019 às 10:30

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A ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM-MS), visitou o interior de Mato Grosso do Sul neste sábado (9) para entrega de veículo e lançamento de obra. Esta é a primeira visita ao Estado depois de tomar posse do cargo de ministra.

A primeira visita foi em Bandeirantes, a 70 km de Campo Grande, onde esteve com o prefeito Álvaro Urt (DEM), para o lançamento de obra de R$ 1 milhão, fruto de emenda do mandato passado como deputada federal.

Os recursos são para implantação do sistema de abastecimento de água nos assentamentos Roda Viva e Vida Nova. “Vamos atender e melhorar a vida de 110 famílias, aproximadamente 500 pessoas”, destacou.

“Meu compromisso com a agricultura familiar sempre foi e continuará sendo o de ajudar na geração de renda para os pequenos produtores. Um compromisso com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, completou a ministra.

Ainda no interior do Estado, a ministra entregou para o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, um caminhão para o recolhimento de lixo. O veículo faz parte da aquisição de 39 caminhões de lixo obtidos também quando era parlamentar.

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