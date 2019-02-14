Prefeito de Jardim ‘quer novos maquinários na terra’ assim que tempo abrir

“Eu só tenho a agradecer ao governador que tem olhado com muito carinho todos os quatro cantos do Estado e Jardim não poderia estar de fora. A entrega atende a agricultora familiar e ajuda quem está no campo e que precisa plantar, colher e assim poder abastecer as cidades e levar alimentos saudáveis à população sul-mato-grossense”, considerou.

A agricultura familiar de Jardim foi uma beneficiadas com patrulhas mecanizadas entregues pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na manhã desta quinta-feira (14). O prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), pontuou que a entrega das novas máquinas apoia quem está no campo e ajuda a levar alimentos saudáveis à população sul-mato-grossense.

Sobre a crise enfrentada pelo município, o prefeito Guilherme trata como desafios, agradece apoio de Reinaldo Azambuja e pontua que o município recebeu mais de R$ 18 milhões em investimentos do Governo do Estado em parceria com a bancada federal.

“A gente durante esses dois passamos por desafios, mas o governador com olhar especial aos munícipes, tem ajudado os municípios. Jardim recebeu mais de R$ 10 milhões em investimentos para pavimentação asfáltica e drenagem agora são mais R$ 8 milhões sendo investidos em saneamento básico, reforma de escola, moradia, cascalhamento e pavimentação das estradas rurais. O governador sabe que municípios do interior precisam dessa mão amiga do governo do estado”, disse.

Guilherme também garante que os novos maquinários estarão na ativa o mais rápido possível. “É uma das missões que eu cobro do nosso secretário da agricultura familiar, Olavo Júnior, é de que na primeira oportunidade que o tempo abra quero ver esse maquinário na lavoura, mexendo na terra, jogando adubo e plantando. A gente agradece o carinho do governador com a região sudoeste, região pantaneira”, finalizou.

As patrulhas de hoje foram destinadas aos municípios de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda (distribuidor de calcário) e Nioaque. O valor do investimento ultrapassa os R$ 927 mil.

Outras entregas – ontem (13), Reinaldo entregou 14 conjuntos de máquinas para a Agricultura familiar de 15 municípios. O evento aconteceu na Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), localizada na MS-080, km 10, saída para Rochedo, em Campo grande.

Os equipamentos atenderam: Campo Grande, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Terenos.

Ao todo, são 53 máquinas. O restante dos equipamentos será repassado nos próximos dias para Aquidauana, Três Lagoas, Itaquiraí e Ponta Porã. O investimento de R$ 6,8 milhões foi fruto de recursos do governo e de emedas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul.